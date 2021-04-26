Главная мировая кинопремия «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе: кто стал лауреатом?

Источник материала: ОНТ

В Лос-Анджелесе названы лауреаты главной мировой кинопремии – «Оскар». Её триумфатором стала американская картина «Земля кочевников».

Она была удостоена призов в главных номинациях — «Лучший фильм» и «Лучший режиссёр». Также лента забрала статуэтку за лучшую женскую роль — её исполнила Фрэнсис Макдорманд.

В аналогичной мужской номинации победил Энтони Хопкинс, снявшийся в фильме «Отец». Самую престижную кинопремию мира в этот раз вручали не в кинотеатре Д о лби, как это было раньше, а в здании железнодорожного вокзала Лос-Анджелеса «Юнион Стэйшн».

Номинанты из Европы, которые не смогли приехать в США, присоединились по видеосвязи из Лондона и Парижа. По традиции последних лет, церемония прошла без ведущего, а награды победителям вручали видные деятели киноиндустрии. Большинство зрителей и журналистов отметили, что их ожидания от церемонии не оправдались, а само шоу назвали самым скучным в истории кинопремии.

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