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Главная мировая кинопремия «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе: кто стал лауреатом?

26.04.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Главная мировая кинопремия «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе: кто стал лауреатом?

В Лос-Анджелесе названы лауреаты главной мировой кинопремии – «Оскар». Её триумфатором стала американская картина «Земля кочевников». 

Она была удостоена призов в главных номинациях — «Лучший фильм» и «Лучший режиссёр». Также лента забрала статуэтку за лучшую женскую роль — её исполнила Фрэнсис Макдорманд. 

В аналогичной мужской номинации победил Энтони Хопкинс, снявшийся в фильме «Отец». Самую престижную кинопремию мира в этот раз вручали не в кинотеатре Долби, как это было раньше, а в здании железнодорожного вокзала Лос-Анджелеса «Юнион Стэйшн».

Номинанты из Европы, которые не смогли приехать в США, присоединились по видеосвязи из Лондона и Парижа. По традиции последних лет, церемония прошла без ведущего, а награды победителям вручали видные деятели киноиндустрии. Большинство зрителей и журналистов отметили, что их ожидания от церемонии не оправдались, а само шоу назвали самым скучным в истории кинопремии.

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В Лос-Анджелесе названы лауреаты главной мировой кинопремии – «Оскар». Её триумфатором стала американская картина «Земля кочевников».  Она была удостоена призов...
 
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Главная мировая кинопремия «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе: кто стал лауреатом?
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