|
Главная мировая кинопремия «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе: кто стал лауреатом?
Источник материала: ОНТ
В Лос-Анджелесе названы лауреаты главной мировой кинопремии – «Оскар». Её триумфатором стала американская картина «Земля кочевников».
Она была удостоена призов в главных номинациях — «Лучший фильм» и «Лучший режиссёр». Также лента забрала статуэтку за лучшую женскую роль — её исполнила Фрэнсис Макдорманд.
В аналогичной мужской номинации победил Энтони Хопкинс, снявшийся в фильме «Отец». Самую престижную кинопремию мира в этот раз вручали не в кинотеатре Долби, как это было раньше, а в здании железнодорожного вокзала Лос-Анджелеса «Юнион Стэйшн».
Номинанты из Европы, которые не смогли приехать в США, присоединились по видеосвязи из Лондона и Парижа. По традиции последних лет, церемония прошла без ведущего, а награды победителям вручали видные деятели киноиндустрии. Большинство зрителей и журналистов отметили, что их ожидания от церемонии не оправдались, а само шоу назвали самым скучным в истории кинопремии.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Лос-Анджелесе названы лауреаты главной мировой кинопремии – «Оскар». Её триумфатором стала американская картина «Земля кочевников». Она была удостоена призов...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)