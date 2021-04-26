Лукашенко о ликвидаторах аварии на ЧАЭС: Они сознательно жертвовали собой во имя жизни других

Источник материала: ОНТ

В Брагине Александр Лукашенко принял участие в митинге-реквиеме по случаю 35-летия аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Об этом сообщает БЕЛТА.

Президент напомнил: авария на Чернобыльской АЭС признана самой масштабной техногенной катастрофой в истории человечества. Хоть последствия затронули более двух десятков стран, все же основной удар пришелся на Беларусь.

В числе героев Президент назвал Василия Ивановича Игнатенко – уроженца Брагинского района. Посмертно ему было присвоено звание Героя Украины. Пожар на кровле 4-го энергоблока АЭС был полностью ликвидирован благодаря слаженным действиям отряда Игнатенко.





Глава государства отметил, что среди ликвидаторов аварии – 115 тыс. белорусов.

Фото: БЕЛТА

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