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Типичная деревенская свадьба: отпраздновать и выжить. Вы только посмотрите, что творят!
Источник материала: ОНТ
На деревенских свадьбах есть два правила: повеселиться по полной и главное – выжить. Как они это делают? Смотрите сами!
Фэшн – из май профэшн
«Не совершай ошибку, я же лучше!»
Вспомнила молодость
Гляди, заигрывает!
Свадьба – самый счастливый день в жизни молодых и их близких
«Жена – хранительница семейного очага... Хранительница, я сказала!»
Вот что значит – потерять голову от любви
Неудачный выбор шрифта...
Весь свадебный альбом в одном фото
Никакого фотошопа!
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На деревенских свадьбах есть два правила: повеселиться по полной и главное – выжить. Как они это делают? Смотрите сами! Фэшн – из май профэшн Фото: pikabu.ru «Не...
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