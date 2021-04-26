ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Типичная деревенская свадьба: отпраздновать и выжить. Вы только посмотрите, что творят!

26.04.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Типичная деревенская свадьба: отпраздновать и выжить. Вы только посмотрите, что творят!

На деревенских свадьбах есть два правила: повеселиться по полной и главное – выжить. Как они это делают? Смотрите сами!


Фэшн – из май профэшн


Фото: pikabu.ru

«Не совершай ошибку, я же лучше!»


Фото: humor.fm

Вспомнила молодость


Фото: zen.yandex.ru

Гляди, заигрывает!


Фото: humor.fm

Свадьба – самый счастливый день в жизни молодых и их близких


Фото: humor.fm

«Жена – хранительница семейного очага... Хранительница, я сказала!»


Фото: humor.fm

Вот что значит – потерять голову от любви


Фото: pikabu.ru

Неудачный выбор шрифта...


Фото: telegraf.com.ua

Весь свадебный альбом в одном фото


Фото: telegraf.com.ua

Никакого фотошопа!


Фото: telegraf.com.ua


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На деревенских свадьбах есть два правила: повеселиться по полной и главное – выжить. Как они это делают? Смотрите сами! Фэшн – из май профэшн Фото: pikabu.ru «Не...
 
Новости дня
Новости разные
 
Главная мировая кинопремия «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе: кто стал лауреатом?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by