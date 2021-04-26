Типичная деревенская свадьба: отпраздновать и выжить. Вы только посмотрите, что творят!

Источник материала: ОНТ

На деревенских свадьбах есть два правила: повеселиться по полной и главное – выжить. Как они это делают? Смотрите сами!





Фэшн – из май профэшн



Фото: pikabu.ru

«Не совершай ошибку, я же лучше!»



Фото: humor.fm

Вспомнила молодость



Фото: zen.yandex.ru

Гляди, заигрывает!



Фото: humor.fm

Свадьба – самый счастливый день в жизни молодых и их близких



Фото: humor.fm

«Жена – хранительница семейного очага... Хранительница, я сказала!»



Фото: humor.fm

Вот что значит – потерять голову от любви



Фото: pikabu.ru

Неудачный выбор шрифта...



Фото: telegraf.com.ua

Весь свадебный альбом в одном фото



Фото: telegraf.com.ua

Никакого фотошопа!



Фото: telegraf.com.ua





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