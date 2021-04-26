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Храбрая сердцем: 5-летняя девочка сыграла с рысью в гляделки и выиграла
Источник материала: ОНТ
В Колорадо (США) 5-летняя девочка не спасовала перед диким зверем – рысью. Она сыграла с животным в гляделки и выиграла. Об этом
Девочка Риан Вудард играла в своём дворе, когда увидела дикую кошку, когда та преследовала кролика. Жертва хищницы ускользнула, а рысь принялась таращиться на малышку. Что ж, девочка решила не сдаваться и тоже начала смотреть в глаза большой кошке.
Риан бесстрашно разглядывала рысь более 20 секунд. В итоге хищница смутилась и ретировалось. После этого девочка ушла в дом и заявила маме, что пока не будет играть на улице – там рысь. Кстати, как потом отметила родительница, Риан не была испугана после такой встречи с животным.
Теперь в семье дочку называют «рысьим психологом», хотя страшно представить, чем могло все закончится. Недавно в Северной Каролине произошло нападение рыси на женщину. Эти животные очень опасны.
Фото: pixabay
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В Колорадо (США) 5-летняя девочка не спасовала перед диким зверем – рысью. Она сыграла с животным в гляделки и выиграла. Об этом сообщает Inside Edition. Девочка Риан...
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