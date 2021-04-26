ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Храбрая сердцем: 5-летняя девочка сыграла с рысью в гляделки и выиграла

26.04.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Храбрая сердцем: 5-летняя девочка сыграла с рысью в гляделки и выиграла

В Колорадо (США) 5-летняя девочка не спасовала перед диким зверем – рысью. Она сыграла с животным в гляделки и выиграла. Об этом сообщает Inside Edition.


Девочка Риан Вудард играла в своём дворе, когда увидела дикую кошку, когда та преследовала кролика. Жертва хищницы ускользнула, а рысь принялась таращиться на малышку. Что ж, девочка решила не сдаваться и тоже начала смотреть в глаза большой кошке.

Риан бесстрашно разглядывала рысь более 20 секунд. В итоге хищница смутилась и ретировалось. После этого девочка ушла в дом и заявила маме, что пока не будет играть на улице – там рысь. Кстати, как потом отметила родительница, Риан не была испугана после такой встречи с животным.

Теперь в семье дочку называют «рысьим психологом», хотя страшно представить, чем могло все закончится. Недавно в Северной Каролине произошло нападение рыси на женщину. Эти животные очень опасны.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Колорадо (США) 5-летняя девочка не спасовала перед диким зверем – рысью. Она сыграла с животным в гляделки и выиграла. Об этом сообщает Inside Edition. Девочка Риан...
 
Новости дня
Новости разные
 
Главная мировая кинопремия «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе: кто стал лауреатом?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by