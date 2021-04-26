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Маску можно не носить? У меня есть антитела, нужна ли вакцина? Наивные вопросы о прививках от COVID-19

26.04.2021 13:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Официально объявленная пандемия COVID-19 с нами уже больше года и пока не думает уходить. Переломить ситуацию должна вакцинация, белорусы в основном получают прививку «Спутником». Минздрав Беларуси ответил на вопросы об этой вакцине.

Можно ли заболеть COVID-19 после введения одного или двух компонентов вакцины? А передать после этого вирус другим людям?

Люди, получившие вакцину, не могут заболеть COVID-19 или выделять вирус SARS-CoV-2 из-за введения вакцины, потому что в ней отсутствует живой вирус.

После введения первой дозы вакцины организму требуется время для выработки специфического иммунитета, поэтому можно заразиться вирусом в дни перед и после вакцинации. Полноценный иммунитет формируется у 92% привитых через 7—21 день после второго компонента вакцины.

Маску можно не носить? У меня есть антитела, нужна ли вакцина? Наивные вопросы о прививках от COVID-19

Вакцинация формирует индивидуальную защиту привитого человека, предупреждая возникновение заболевания, его тяжелое течение и неблагоприятный исход. Однако имеются только ограниченные данные, свидетельствующие о том, что вакцинация уменьшает риск бессимптомного течения COVID-19 в случае возможного инфицирования, а именно эти формы способствуют распространению инфекции в популяции.

Поэтому важно, чтобы до окончания пандемии все, кто пройдет вакцинацию, продолжали соблюдать такие меры предосторожности, как социальное дистанцирование, использование средств защиты органов дыхания, мытье рук, и избегали мест с большим скоплением людей, пишет Минздрав. Так что маски носить надо.

Как долго будет иммунитет?

На вопрос по поводу длительности сохранения защиты четкого ответа пока нет. В настоящее время есть подтверждения, что иммунная защита сохраняется не менее 9 месяцев и, возможно, по результатам математического моделирования, до двух лет.

Сколько белорусов получит вакцину от COVID-19?

В 2021—2022 годах планируется привить не менее 60% населения.

«Если охват населения будет менее 60%, то мы не сможем сформировать „коллективную защиту“ и не сможем повлиять на интенсивность распространения вируса. В настоящее время продолжают проводиться исследования и возможно изменение поставленной задачи при получении новых данных», — пояснили в Минздраве.

Защищает ли «Спутник V» от заражения мутировавшими вариантами вируса?

Исследования в этом направлении продолжаются. Информация о том, что сформированный поствакцинальный иммунитет не позволит предупредить заражение мутировавшими штаммами, отсутствует.

Я переболел «ковидом». Когда мне можно вакцину?

Вакцинация может быть сделана через 3—6 месяцев после COVID-19 (независимо от степени тяжести перенесенного заболевания).

Маску можно не носить? У меня есть антитела, нужна ли вакцина? Наивные вопросы о прививках от COVID-19

Если COVID-19 развился после введения первого компонента, но второй компонент введен не был, то его введение можно планировать не ранее чем через 6 месяцев после перенесенной инфекции.

Надо ли перед прививкой делать тест на антитела?

По информации Минздрава, целесообразность обследования перед проведением вакцинации на наличие антигена или антител к вирусу SARS-CoV-2 отсутствует.

А если сдал тест и есть антитела, прививка все равно нужна?

Наличие определенного количества вируснейтрализующих антител у переболевших не гарантирует защиту от повторного заражения уже через 3—6 месяцев после ранее перенесенной инфекции, поэтому вакцинация показана и данной категории населения. При этом введение вакцины позволит сформировать более стойкий иммунитет.

Вакцину «Спутник V» надо делать детям?

Согласно инструкции по медицинскому применению, вакцина показана для профилактики COVID-19 у взрослых старше 18 лет.

 
 
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Официально объявленная пандемия COVID-19 с нами уже больше года и пока не думает уходить. Переломить ситуацию должна вакцинация, белорусы в основном получают прививку...
 
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