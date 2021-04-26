Наклонившуюся новостройку на Купревича «подлечили». Дом вот-вот введут в эксплуатацию

Источник материала: Onliner

В многоэтажке на Купревича, 16, ничего не происходило почти целый год: когда она была практически достроена, выяснилось, что дом кренится под собственной тяжестью. В начале февраля стало известно, что застройщик планирует провести работы по усилению основания дома. Теперь директор Минского домостроительного комбината Юрий Серегин рассказал о результатах проведенных работ. Его слова приводит агентство «Минск-Новости».

Изначально предполагалось, что работы будут состоять из двух частей. Первая — это усиление специальными растворами грунтов под фундаментами. Вторая — добавление новых фундаментов, которые свяжут между собой существующие части основания дома. Но после укрепления грунтов под существующими фундаментами осадка здания остановилась, поэтому от второго этапа застройщик решил отказаться.

— Проектировщик сделал расчеты на специальной программе, они показали, что выполненных мер достаточно для безопасной эксплуатации здания, — прокомментировал Юрий Серегин. — Второй этап усиления конструкций не понадобился. Изначально мы перестраховались, так скажем. На тот момент не понимали, какими будут характеристики грунта после его упрочнения, потому решили делать проектные мероприятия с запасом.

По его словам, теперь необходимо получить заключение Главгосстройэкспертизы, снять сделанные ранее замечания, документация для этого уже готова. Также надо завершить все работы по дому, не законченные на момент приостановки стройки. Директор перечисляет, оставшиеся работы: закопать цокольную часть здания, восстановить тротуарную плитку, благоустроить и озеленить территорию, смонтировать оборудование на детской площадке, привести в порядок фасад, где необходимо. Есть небольшие недоделки внутри многоэтажки, с которыми надо разобраться. Заказчик намерен завершить все это в ближайшее время.

— Рассчитываем, что в мае сможем приступить к вводу дома в эксплуатацию, — добавил собеседник.

Мониторинг здания будет продолжаться еще в течение нескольких лет.