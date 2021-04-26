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Абоненты МТС испытывают проблемы с доставкой SMS (обновлено)

26.04.2021 13:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Как сообщают пользователи форума Onliner в профильной ветке, в мобильной сети МТС наблюдаются проблемы с доставкой SMS. «При оплате через карту перекидывает на страницу 3D-secure, а SMS с кодом подтверждения не приходит», — рассказывает про свои неурядицы один из форумчан.

Некоторые пользователи жалуются на невозможность отправки USSD-запросов.

Вот что корреспонденту Onliner сообщили в пресс-службе МТС.

— На данный момент наблюдается некорректная работа SMS-сервиса. Предпринимаются все необходимые меры для восстановления полноценной работы сервиса в максимально короткие сроки. Приносим извинения за временные неудобства.

 
 
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Как сообщают пользователи форума Onliner в профильной ветке, в мобильной сети МТС наблюдаются проблемы с доставкой SMS. «При оплате через карту перекидывает на...
 
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