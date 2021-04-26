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Абоненты МТС испытывают проблемы с доставкой SMS (обновлено)
Источник материала: Onliner
Как сообщают пользователи форума Onliner в
Некоторые пользователи жалуются на невозможность отправки USSD-запросов.
Вот что корреспонденту Onliner сообщили в пресс-службе МТС.
— На данный момент наблюдается некорректная работа SMS-сервиса. Предпринимаются все необходимые меры для восстановления полноценной работы сервиса в максимально короткие сроки. Приносим извинения за временные неудобства.
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Как сообщают пользователи форума Onliner в профильной ветке, в мобильной сети МТС наблюдаются проблемы с доставкой SMS. «При оплате через карту перекидывает на...
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