«Экспорт» трудового стажа из других стран. Как это будет работать для белорусов?

Страны ЕАЭС решили обеспечить равные пенсионные права для своих граждан. В результате белорусы, которые работали в России или Казахстане, смогут суммировать свой трудовой стаж для назначения пенсии в Беларуси.





Равные права, в том числе на пенсию

С 1 января вступило в силу Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств — членов Евразийского экономического союза.

Напомним, в ЕАЭС входят Беларусь, Россия, Армения, Казахстан и Кыргызстан.

Как видно из названия документа, он регулирует отношения в пенсионной сфере. Так, граждане этих пяти стран в случае трудоустройства в другом государстве — участнике соглашения получают такие же пенсионные права, что и жители этой страны.

«Например, белорусский гражданин, отработав в России несколько лет, с 2021 года сможет претендовать на пенсию за этот период, если он заявит о ее оформлении в Беларуси. Причем абсолютно не важно, в какой точке союза человек претендует на получение пенсии», — сообщила в конце марта помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина в интервью программе «Неделя» на телеканале СТВ.

При этом представитель ЕЭК отметила один принципиальным момент.

В совокупности в трудовой стаж для начисления пенсии оформляются «все периоды работы, которую непосредственно гражданин осуществлял в любом из государств — членов ЕАЭС».

Кроме того, урегулирован вопрос медицинского освидетельствования трудящихся в том случае, если они претендуют на получение пенсии по инвалидности.

Тонкости в расчете стажа

Новый документ Naviny.by прокомментировала юрист корпоративной практики юридической фирмы Legaltax Надежда Смахтина.

Прежде всего, она уточнила виды пенсий, на которые распространяются нормы соглашения.

В Беларуси это трудовая пенсия, пенсия по возрасту, за выслугу лет (кроме пенсий военнослужащих и приравненных к ним лиц, членов их семей и госслужащих), пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца.

По общему правилу для большинства пенсий стаж будет исчисляться за работу продолжительностью не менее 12 месяцев. Для трудовой пенсии по возрасту тоже будет действовать это правило.

То есть если белорус хочет, чтобы ему начислялась пенсия за трудовой стаж, полученный, например, в Казахстане, то он должен официально проработать на территории этой страны не меньше года.

При этом страны ЕАЭС оставляют за собой право исчислять некоторые пенсии по своему национальному законодательству.

И еще один важный аспект. Если при определении трудового стажа выяснится, что его не хватает для назначения пенсии, то стаж, который был получен при работе в другой стране Евразийского сообщества, будет суммирован.

Например, белорус работал как в Беларуси, так и в России. Когда он обратился за назначением пенсии в Беларуси, было установлено, что его «белорусского» трудового стажа для этого недостаточно.

В таком случае, пояснила представитель фирмы Legaltax, у него есть возможность «добавить» свой стаж работы в России для назначения пенсии в Беларуси.

«Нужно иметь в виду, что такой “экспорт» трудового стажа возможен только при условии, что работник трудился на территории разных государств в разное время. То есть, если период трудовой деятельности в Республики Беларусь и Российской Федерации совпадают, то стаж, полученный на территории России, учтен не будет», — отметила Надежда Смахтина.

Где можно получить пенсию?

Чтобы пенсия была назначена и выплачена, гражданину нужно явиться в соответствующий компетентный орган либо по месту жительства, либо в стране, где был получен стаж.

В Беларуси это отдел ФСЗН по месту жительства.

Если работник решил получать пенсию там, где он получил стаж работы (то есть в стране, отличной от места проживания), компетентные органы страны получения стажа переведут его пенсию компетентному органу по месту жительства. А тот, в свою очередь, выплатит пенсию работнику.

Например, в Беларуси такая выплата будет производиться путем перевода пенсии на расчетный счет пенсионера в банке.

Юрист Legaltax также обратила внимание на то, что новый механизм выплаты пенсий в странах ЕАЭС начал действовать с 1 января 2021 года.

Если работник осуществлял трудовую деятельность до вступления соглашения в силу, пенсия за тот период будет назначаться и выплачиваться по договору между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о сотрудничестве в области социального обеспечения.

В таком случае, если белорус с 30-летним трудовым стажем выходит на пенсию через два года, причем два этих последних года он официально будет трудиться на территории России, то 28 лет стажа ему исчислят по «старому» договору, а последние два года — по новому соглашению, суммировав эти цифры, привела в заключение пример Надежда Смахтина.





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