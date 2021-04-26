ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Общественные слушания перед выдачей лицензии на эксплуатацию первого блока БелАЭС пройдут 30 апреля

26.04.2021 13:25 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Общественные слушания перед выдачей лицензии на эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС пройдут 30 апреля, сообщается на сайте департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор).

Общественные слушания перед выдачей лицензии на эксплуатацию первого блока БелАЭС пройдут 30 апреля

Слушания проводятся для информирования общественности о результатах экспертизы безопасности и оценки соответствия предприятия «Белорусская АЭС» лицензионным требованиям и условиям в рамках подготовки решения МЧС о выдаче лицензии на эксплуатацию первого энергоблока.

Отмечается, что в связи с пандемией слушания пройдут с 14.00 до 19.00 в «гибридном формате» — участников приглашают в девять студий, общение между которыми будет налажено по видеосвязи.

Главная студия расположится в многофункциональном комплексе социально-культурного назначения и творчества молодежи в Островце (Гродненская область), где ожидают до 65 участников.

В Минске студии организуют в Госатомнадзоре (ул. Берсона, 16) — до 20 участников, Минском городском (ул. Козлова, 26, корп. 8) и Минском областном (ул. Нестерова, 9а) управлениях МЧС — до 100 и до 20 участников соответственно.

Студия в Брестском областном управлении МЧС (ул. Краснознаменная, 10) примет до 30 участников, Витебском областном (ул. Жесткова, 13) — до 20, Гомельском областном (пр-т Речицкий, 35а/14) — до 60, Гродненском областном (пер. Дзержинского, 15) — до 24, Могилевском областном (ул. Лазаренко, 70) — до 25 участников.

«Число участников общественных слушаний ограничено вместимостью активных точек (студий). Если число заявок на участие в конкретной студии сравняется с ее вместимостью, регистрация будет остановлена, о чем будет размещено соответствующее объявление на интернет-ресурсе Госатомнадзора», — говорится в сообщении. При этом отмечается, что регистрация завершится 29 апреля в 17.00.

Вместе с тем у всех желающих, в том числе тех, кто не сможет зарегистрироваться, будет возможность задать вопросы или внести предложения по теме слушаний и получить на них ответы. «Все вопросы задаются письменно на бланке, разработанном Госатомнадзором (доступен для загрузки в разделе «Общественные слушания» интернет-ресурса Госатомнадзора). Ответы на них будут даны в ходе общественных слушаний, а также опубликованы в разделе «Общественные слушания» интернет-ресурса Госатомнадзора», — говорится в сообщении.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца, недалеко от границы с Литвой, преимущественно за счет кредита России по российскому проекту ВВЭР-1200 (первый блок готов на 99%, второй — на 80%). Генеральным проектировщиком и генподрядчиком сооружения станции выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом» (головная организация — инжиниринговая компания «АСЭ»).

Выработка электроэнергии на первом блоке БелАЭС началась 3 ноября минувшего года. Ввести его в промышленную эксплуатацию планируется этой весной.

Топливо для второго блока на станцию доставили 19 апреля. Ввести второй энергоблок в эксплуатацию в соответствии с указом Александра Лукашенко № 447 от 30 ноября 2020 года должны в первой половине 2022 года. Вместе с тем посол Беларуси в РФ Владимир Семашко недавно заявил, что запустить второй блок в промышленную эксплуатацию планируется в июле следующего года.

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Общественные слушания перед выдачей лицензии на эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС пройдут 30 апреля, сообщается на сайте департамента по ядерной и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Маску можно не носить? У меня есть антитела, нужна ли вакцина? Наивные вопросы о прививках от COVID-19
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by