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Павла Северинца перевели из минского СИЗО в Могилев, предполагает жена политика

26.04.2021 13:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сопредседателя оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца перевели из минского следственного изолятора № 1 на улице Володарского, возможно, в Могилев, сообщила БелаПАН его жена Ольга Северинец.

Павла Северинца перевели из минского СИЗО в Могилев, предполагает жена политика

«Сегодня на «Володарке» мне сказали, что он выбыл, я специально ходила проверять, — сказала она. — Его дело — за Могилевским областным судом. Всех из его группы перевезли в могилевскую тюрьму № 4. Евгений Афнагель (координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь». — БелаПАН.) тоже выбыл, кажется, его жена уже знает, что он там. В пятницу они были еще здесь, сейчас их двоих уже нет. Видимо, их вместе даже и везли».

По словам Ольги Северинец, действительно ли ее муж переведен в могилевскую тюрьму, станет точно известно только завтра. «Но 99%, что он там, как и все», — считает жена политика.

Дело Северинца, напомнила она, передали в Могилевский областной суд 5 апреля, срок его содержания под стражей был продлен до 7 мая.

«Есть вероятность, что их с Афнагелем быстрее увезли вдвоем (хотя обычно возят по отдельности), так как у них уже подходит конец срока [содержания]. Может, они уже просто хотят их начать судить, есть такая вероятность», — высказала она мнение.

Северинец был задержан 7 июня возле своего дома вскоре после того, как провел на площади перед столичным Комаровским рынком «народный пикет свободы и солидарности» рядом с пикетами по сбору подписей за выдвижение альтернативных Александру Лукашенко кандидатов в президенты.

21 августа Северинец должен был выйти на свободу после 75 суток административного ареста. Однако Следственный комитет сообщил, что в отношении политика возбуждено дело по ст. 108 Уголовно-процессуального кодекса (задержание по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления).

Затем стало известно, что Северинцу предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса (участие в массовых беспорядках), его оставили под стражей.

Евгения Афнагеля задержали 25 сентября прошлого года вместе с рядом других активистов «Европейской Беларуси». Афнагель был помещен в изолятор на Окрестина, а позже — в СИЗО на Володарского. В октябре 2020 года ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 293 УК. В феврале стало известно, что его обвиняют также по ч. 3 ст. 293 УК (обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках либо финансирование такой деятельности).

Белорусские правозащитники признали Северинца и Афнагеля политзаключенными.

 

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Теги: Могилев
 
 
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Сопредседателя оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца перевели из минского следственного изолятора № 1 на улице...
 
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