Зампредседателя района во время прямой линии повесил трубку: «До свидания»

Источник материала: Салiдарнасць

Представитель администрации Воложина не смог ответить на вопросы о результатах выборов в Беларуси.





Заместитель председателя райисполкома города Воложин Игорь Шакун во время прямой телефонной линии не смог ответить практически ни на один вопрос блогера Андрея Паука о последних выборах в Беларуси.

— Вывешивались ли в Воложине итоговые протоколы после выборов?

— Я считаю, что да.

— А кто у вас победил на выборах?

— А вы считаете, что этот вопрос сейчас уместен?

— Тогда объясните, почему у народа нет права выбора и в чем смысл выборов?

— Считайте, что я ответил, до свидания, — поспешил положить трубку представитель администрации Воложина.

Игорь Шакун до должности заместителя главы района более десяти лет работал начальником Воложинского РОВД.

Теперь он курирует вопросы социально-культурной сферы, образования, здравоохранения, спорта, идеологической работы, печати, оздоровления и санаторно-курортного лечения населения, гуманитарной деятельности и другие.