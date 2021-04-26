ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Зампредседателя района во время прямой линии повесил трубку: «До свидания»

26.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Представитель администрации Воложина не смог ответить на вопросы о результатах выборов в Беларуси.

Зампредседателя района во время прямой линии повесил трубку: «До свидания»

Заместитель председателя райисполкома города Воложин Игорь Шакун во время прямой телефонной линии не смог ответить практически ни на один вопрос блогера Андрея Паука о последних выборах в Беларуси.

— Вывешивались ли в Воложине итоговые протоколы после выборов?

— Я считаю, что да.

— А кто у вас победил на выборах?

— А вы считаете, что этот вопрос сейчас уместен?

— Тогда объясните, почему у народа нет права выбора и в чем смысл выборов?

 — Считайте, что я ответил, до свидания, — поспешил положить трубку представитель администрации Воложина.

Игорь Шакун до должности заместителя главы района более десяти лет работал начальником Воложинского РОВД.

Теперь он курирует вопросы социально-культурной сферы, образования, здравоохранения, спорта, идеологической работы, печати, оздоровления и санаторно-курортного лечения населения, гуманитарной деятельности и другие.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представитель администрации Воложина не смог ответить на вопросы о результатах выборов в Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
Мининформ ограничил доступ к 99 сайтам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by