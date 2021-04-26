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Нацбанк Казахстана не стал менять базовую ставку

26.04.2021 13:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Национальный банк Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9% годовых с процентным коридором +/- 1 п.п..

Как сообщила пресс-служба регулятора, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 10% и по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности - 8%.

"Решение обусловлено сохранением действия проинфляционных факторов, несмотря на незначительное замедление фактической инфляции. Риски роста цен связаны с ростом тарифов на электроэнергию, повышением цен на бензин, уточнением параметров государственного бюджета, продолжающимся ростом внешних цен на продовольственные товары, ускорением инфляции в странах - торговых партнерах и возросшей вероятностью ухудшения ситуации с COVID-19 в мире на фоне возникающих проблем с вакцинацией", - говорится в сообщении.

По итогам марта 2021 года она снизилась до 7% по сравнению с 7,4% в феврале и январе 2021 года.

По данным Нацбанка, наблюдается повышение инфляционных ожиданий.

"В марте 2021 года количественная оценка инфляции на год вперед составила 6,9% (6,7% - в феврале 2021 года). Доля респондентов, ожидающих сохранения текущего роста либо более быстрого роста цен в течение следующих 12 месяцев, повысилась до 44% (42% - в феврале 2021 года)", - говорится в сообщении.

В Нацбанке отмечают постепенное улучшение ситуации во внутренней экономике. При этом ситуация во внешнем секторе остается неопределенной.

 
 
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Национальный банк Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9% годовых с процентным коридором +/- 1 п.п..
 
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