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Авария на Чернобыльской АЭС: как за 35 лет изменилась природа в зоне отчуждения
26.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Человек здесь больше не хозяин. После аварии на Чернобыльской АЭС людей переселили. Оказалось, природа после ядерной катастрофы восстанавливаться может быстро и без посторонней помощи.
Режиссер-натуралист и автор программы «Все как у людей» Игорь Бышнев в Полесском заповеднике бывает часто. В этот раз в экспедиции провел пять дней. За это время в заброшенных деревнях его команда не один раз встречалась с волками. Здесь их около 120 особей, несколько семей. На некоторых есть ошейники-передатчики. Так ученые следят за жизнью хищников.«Была боязнь, что они будут расселяться и нападать на людей. Нет, они предпочитают жить внутри стаи, внутри заповедника. Проблемы возникают тогда, когда вмешивается человек, он разбивает эту стаю: если убить альфа-самца или альфа-самку, стая разбивается, все расходятся», – поделился режиссер-натуралист, кандидат биологических наук Игорь Бышнев.
Лоси сейчас – основная добыча для волков. Самки больше года ходят с лосятами, поэтому они наиболее уязвимы. Эту маму с тремя детенышами защитили люди.
«Лосиха сообразила, что можно большую часть времени проводить в заброшенной деревне. Там просто был пункт, где появлялись егеря и инспекция заповедника. Она сообразила, что близость человека на этой территории – это спасение от хищников. Умная мама спасла своих малышей», – добавил Игорь Бышнев.
GPS-трекеры используют и для наблюдения за другим хищником – подорликом. Это исчезающий вид пернатых. Дело в том, что эти птицы гнездуются только там, где нет людей. Зона отчуждения идеально подходит. В их гнезда устанавливают фотоловушки: ученых интересует судьба птенцов.
«Обнаружены новые данные о местах зимовок наших птиц. Оказалось, что самки, в основном, летят на Балканы, а самцы – в Северную Африку. То есть самцы делают путь в три раза длиннее, чем самки, и гораздо более опасный», – добавил кандидат биологических наук Валерий Домбровский.
В 2007 году в заповедник с украинских территорий пришли лошади Пржевальского. Это чуждый для Беларуси вид и редкий для СНГ. В Полесском заповеднике животные чувствуют себя комфортно, размножаются. Больше становится и зубров. Сейчас здесь 160 особей. Это в десять раз больше, чем в 1996-м, когда королей белорусской природы только привезли.
Кроме того, в Полесском радиационном заповеднике разработали семь экскурсионных маршрутов. С каждым годом желающих посетить зону отчуждения все больше.
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Оказалось, что природа после ядерной катастрофы восстанавливаться может быстро и без посторонней помощи.
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