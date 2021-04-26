Авария на Чернобыльской АЭС: как за 35 лет изменилась природа в зоне отчуждения

Источник материала: Mir24.TV Belarus

35 лет аварии на Чернобыльской АЭС . На территории Беларуси, пострадавшей из-за катастрофы, организовали Полесский радиационно-экологический заповедник. Как изменилась природа в зоне отчуждения, узнавала корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

Человек здесь больше не хозяин. После аварии на Чернобыльской АЭС людей переселили. Оказалось, природа после ядерной катастрофы восстанавливаться может быстро и без посторонней помощи.

Режиссер-натуралист и автор программы «Все как у людей» Игорь Бышнев в Полесском заповеднике бывает часто. В этот раз в экспедиции провел пять дней. За это время в заброшенных деревнях его команда не один раз встречалась с волками. Здесь их около 120 особей, несколько семей. На некоторых есть ошейники-передатчики. Так ученые следят за жизнью хищников.

«Была боязнь, что они будут расселяться и нападать на людей. Нет, они предпочитают жить внутри стаи, внутри заповедника. Проблемы возникают тогда, когда вмешивается человек, он разбивает эту стаю: если убить альфа-самца или альфа-самку, стая разбивается, все расходятся», – поделился режиссер-натуралист, кандидат биологических наук Игорь Бышнев.

Лоси сейчас – основная добыча для волков. Самки больше года ходят с лосятами, поэтому они наиболее уязвимы. Эту маму с тремя детенышами защитили люди.

«Лосиха сообразила, что можно большую часть времени проводить в заброшенной деревне. Там просто был пункт, где появлялись егеря и инспекция заповедника. Она сообразила, что близость человека на этой территории – это спасение от хищников. Умная мама спасла своих малышей», – добавил Игорь Бышнев.

GPS-трекеры используют и для наблюдения за другим хищником – подорликом. Это исчезающий вид пернатых. Дело в том, что эти птицы гнездуются только там, где нет людей. Зона отчуждения идеально подходит. В их гнезда устанавливают фотоловушки: ученых интересует судьба птенцов.

«Обнаружены новые данные о местах зимовок наших птиц. Оказалось, что самки, в основном, летят на Балканы, а самцы – в Северную Африку. То есть самцы делают путь в три раза длиннее, чем самки, и гораздо более опасный», – добавил кандидат биологических наук Валерий Домбровский.

В 2007 году в заповедник с украинских территорий пришли лошади Пржевальского. Это чуждый для Беларуси вид и редкий для СНГ. В Полесском заповеднике животные чувствуют себя комфортно, размножаются. Больше становится и зубров. Сейчас здесь 160 особей. Это в десять раз больше, чем в 1996-м, когда королей белорусской природы только привезли.

Кроме того, в Полесском радиационном заповеднике разработали семь экскурсионных маршрутов. С каждым годом желающих посетить зону отчуждения все больше.