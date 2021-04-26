МОК проведёт Олимпийские кибер-игры

Соревноваться виртуально участники будут в пяти видах спорта, которые имеют олимпийскую лицензию. Игровые мероприятия проводятся международными федерациями:





Всемирная конфедерация бейсбола и софтбола — eBaseball Powerful Pro Baseball 2020;





Международный союз велосипедистов — Zwift;





Международная федерация парусного спорта — Virtual Regatta;





Международная автомобильная федерация — Gran Turismo;





Международная федерация гребного спорта (в пресс-релизе пока не указано название игры, говорится лишь о «открытом формате» соревнований).





Федерации, которые отвечают за футбол, баскетбол и теннис, в этом году в кибер-играх участвовать не будут. Они планируют присоединиться к следующим «Олимпийским виртуальным сериям».





«Виртуальная олимпийская серия — это новый уникальный опыт, который направлен на расширение прямого взаимодействия с аудиторией в области виртуального спорта. Концепция соответствует Олимпийской повестке дня 2020 + 5 и цифровой стратегии МОК. Инициатива поощряет занятие спортом и продвигает олимпийские ценности, уделяя особое внимание молодежи», - заявил президент МОК Томас Бах





За продакшн и маркетинг будет отвечать турнирный оператор DreamHack. У компании большой опыт в организации киберспортивных соревнований.