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МОК проведёт Олимпийские кибер-игры

26.04.2021 13:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Комитет объявил о создании «Олимпийской виртуальной серии». Соревнования пройдут перед стартом Олимпийских игр в Токио с 13 по 23 мая.

Соревноваться виртуально участники будут в пяти видах спорта, которые имеют олимпийскую лицензию. Игровые мероприятия проводятся международными федерациями:

Всемирная конфедерация бейсбола и софтбола — eBaseball Powerful Pro Baseball 2020;

Международный союз велосипедистов — Zwift;

Международная федерация парусного спорта — Virtual Regatta;

Международная автомобильная федерация — Gran Turismo;

Международная федерация гребного спорта (в пресс-релизе пока не указано название игры, говорится лишь о «открытом формате» соревнований).

Федерации, которые отвечают за футбол, баскетбол и теннис, в этом году в кибер-играх участвовать не будут. Они планируют присоединиться к следующим «Олимпийским виртуальным сериям».

«Виртуальная олимпийская серия — это новый уникальный опыт, который направлен на расширение прямого взаимодействия с аудиторией в области виртуального спорта. Концепция соответствует Олимпийской повестке дня 2020 + 5 и цифровой стратегии МОК. Инициатива поощряет занятие спортом и продвигает олимпийские ценности, уделяя особое внимание молодежи», - заявил президент МОК Томас Бах

За продакшн и маркетинг будет отвечать турнирный оператор DreamHack. У компании большой опыт в организации киберспортивных соревнований. 
 
 
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Комитет объявил о создании «Олимпийской виртуальной серии». Соревнования пройдут перед стартом Олимпийских игр в Токио с 13 по 23 мая.
 
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