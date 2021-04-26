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За день до закрытия IMAGURU проведёт Venture Day Minsk Online

26.04.2021 13:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

29 апреля Venture Day Minsk Online соберёт белорусов со всего мира.

В этом году конференции сопутствуют невесёлые обстоятельства: её организатор, стартап-хаб IMAGURU, уже 30 апреля должен освободить помещения в корпусе завода “Горизонт”, где работал 8 лет. 

— Вне зависимости от того, где мы вынуждены находиться сегодня, чтобы иметь возможность продолжать работать и жить, мы все — единое сообщество на глобальной технологической и стартап-сцене, — подчёркивает основатель и СЕО IMAGURU Таня Маринич.

Несмотря на выселение хаба с Фабрициуса, 4, организаторы не отменили уже седьмой Venture Day Minsk. Обсуждать новые инструменты и инсайды мировых стартап-экосистем будут в том числе Аркадий Добкин (EPAM), Майк Бутчер (TechСrunch), Юрий Мельничек (Bulba Ventures).

В программе также запланированы выступления беларусов из Австралии, Южной Кореи, Нидерландов, Великобритании, Португалии, Норвегии, Дании и Кремниевой долины. 

— Мы постараемся воссоздать питч, как это было в Имагуру, и продлить для нас всех немного атмосферу этого важного места для беларуских стартапов, — говорят организаторы конференции. 
 
 
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29 апреля Venture Day Minsk Online соберёт белорусов со всего мира.
 
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