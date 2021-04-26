|
Имейте ввиду: Приорбанк признал, что не несет ответственности за сохранность содержимого в банковской ячейке
Источник материала: Партизан
Беларуский банк признал, что не несет ответственность за сохранность ценностей в ячейке
Приорбанк меняет условия обслуживания физических лиц: с 1 мая вступает в силу новая редакция Общих условий банковского обслуживания физических лиц в Приорбанке. И, оказывается, теперь банк не несет ответственность за все, что вы положите в арендуемую банковскую ячейку, отмечает
Вот прямая ссылка на договор. Журналисты нашли и другие интересные пункты на его 110 страницах. Например, что банк имеет право вести аудиозапись и видеонаблюдение без уведомления клиента, или передавать сторонним банкам информацию о клиенте.
Любопытным оказался пункт 1.7: в нем прямо говорится, что банк не несет ответственности за то, что вы будете хранить в арендуемой ячейке.
Известно, что уже не первый раз из ячеек беларуских банков пропадают ценности — после чего клиенты не могут добиться компенсации. Так, недавно стало известно, что клиенты ОАО «Паритетбанк» судятся с ним из-за денег, похищенных из банковских ячеек. Речь идёт о сумме в 660 тысяч долларов, пишет «
«
Летом прошлого года шуму наделало изъятие средств из ячеек в Белгазпромбанке, в котором силовики проводили обыски и задержали нескольких топ-менеджеров, а монетарные власти страны ввели временную администрацию. Недавно выяснилось, что некоторые клиенты так и не смогли вернуть средства, которые хранились в ячейках банка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Имейте ввиду: Приорбанк признал, что не несет ответственности за сохранность содержимого в банковской ячейке
Беларуский банк признал, что не несет ответственность за сохранность ценностей в ячейке
|
Свежие газеты
Архив (Разное)