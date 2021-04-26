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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Назад в 1930е: Заключенных отправят строить БАМ и Транссиб Законодательная база для возрождения подобной системы уже готова в России.

Стройка, которая должна продлиться до 2030 года и может быть профинансирована деньгами ФНБ, испытывает острую нехватку кадров из-за дефицита мигрантов, возникшего на фоне пандемии.В начале года РЖД договорились с Минобороны о привлечении армии на проект, заключив контракт на 2,5 млрд рублей.Однако железнодорожные войска покрыли лишь треть от дефицита рабочих рук, который оценивается в 15 тысяч человек.Для решения проблемы российские власти рассматривают возможность привлечения осужденных из системы ФСИН. Как сообщает, этот вопрос обсуждался на совещании у вице-премьера9 апреля, по итогам которого РЖД, Минтрансу и ФСИН было поручено заняться «созданием инфраструктуры для размещения» зэков.Силами заключенных советских лагерей БАМ строился в 1930х. В 1932 году приказом ОГПУ был создан БАМлаг, входивший в систему ГУЛАГ НКВД и пропустивший через себя порядка 2 млн человек.В 1938-м БАМлаг был преобразован в Управление железнодорожного строительства НКВД на Дальнем Востоке и существовал вплоть до смертив 1953 году.Законодательная база для возрождения подобной системы уже готова в России.С 2017 года граждан, осужденных к обязательным исправительным и принудительным работам, можно отправлять на объекты госкомпаний.Для последних установлены «квоты для приема на работу осужденных», которых могут отправлять на «работы в отдаленных регионах, в том числе с проживанием» на объектах.