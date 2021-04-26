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Назад в 1930е: Заключенных отправят строить БАМ и Транссиб

26.04.2021 13:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Назад в 1930е: Заключенных отправят строить БАМ и Транссиб
Архивное фото
Правительство России обсуждает возможность привлечения заключенных к строительству объектов на БАМе и Транссибе в рамках крупнейшего инфраструктурного проекта РЖД стоимостью более 700 млрд рублей.

Стройка, которая должна продлиться до 2030 года и может быть профинансирована деньгами ФНБ, испытывает острую нехватку кадров из-за дефицита мигрантов, возникшего на фоне пандемии.

В начале года РЖД договорились с Минобороны о привлечении армии на проект, заключив контракт на 2,5 млрд рублей.

Однако железнодорожные войска покрыли лишь треть от дефицита рабочих рук, который оценивается в 15 тысяч человек.

Для решения проблемы российские власти рассматривают возможность привлечения осужденных из системы ФСИН. Как сообщает «Коммерсант», этот вопрос обсуждался на совещании у вице-премьера Марата Хуснуллина 9 апреля, по итогам которого РЖД, Минтрансу и ФСИН было поручено заняться «созданием инфраструктуры для размещения» зэков.

Силами заключенных советских лагерей БАМ строился в 1930х. В 1932 году приказом ОГПУ был создан БАМлаг, входивший в систему ГУЛАГ НКВД и пропустивший через себя порядка 2 млн человек.

В 1938-м БАМлаг был преобразован в Управление железнодорожного строительства НКВД на Дальнем Востоке и существовал вплоть до смерти Иосифа Сталина в 1953 году.

Законодательная база для возрождения подобной системы уже готова в России.

С 2017 года граждан, осужденных к обязательным исправительным и принудительным работам, можно отправлять на объекты госкомпаний.

Для последних установлены «квоты для приема на работу осужденных», которых могут отправлять на «работы в отдаленных регионах, в том числе с проживанием» на объектах.
 
 
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Законодательная база для возрождения подобной системы уже готова в России.
 
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