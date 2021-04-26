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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Такой холодный апрель наблюдался в Беларуси аж 16 лет назад Во вторник, 27 апреля, ночью ожидается переменная облачность.

Установившаяся холодная погода почти на месяц отстает от климатического графика. Среднесуточные температуры на 5−8 градусов ниже нормы. Ночью преобладают отрицательные температуры, а днем воздух прогревается немногим выше нуля, в осадках преобладает снег. Последний раз в XXI веке так холодно в конце апреля было в 2005 году. Об этом сообщилив Белгидромете Минприроды.Во вторник, 27 апреля, ночью ожидается переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Ночью местами, днем во многих районах пройдут небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром в низких местах — слабые туманы, днем кое-где возможны грозы. Ветер западный, северо-западный ночью умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью −5…+1 ºC, максимальная днем +4…10 ºC.В среду, 28 апреля, атмосферное давление начнет расти, облаков и осадков станет меньше. Местами, преимущественно по северо-востоку страны, пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью −2…+3 ºC, днем +7…14 ºC.В четверг, 29 апреля, ситуация начнет меняться: с юго-запада Европы на Беларусь станет поступать более теплая воздушная масса, и температурные показатели начнут приближаться к своей климатической норме. Ночью минимальная температура воздуха ожидается −2…+5 ºC, днем +10…17 ºC, по юго-западу на пару градусов теплее. В ночные часы по северу, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южной четверти умеренный.В пятницу, 30 апреля, Беларусь ненадолго окажется в теплой части циклона с юго-запада Европы. На большей части территории республики пройдут дожди, днем в отдельных районах прогремят грозы. Ветер юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +3…10°С, максимальная днем от +8 °С по северу до +22 °С по югу.По предварительному прогнозу, в выходные установится умеренно теплая погода.