На Apple подали в суд из-за водонепроницаемости iPhone

Источник материала: Tut.by

В суд Нью-Йорка подан коллективный иск на Apple за ложные сведения о водонепроницаемости iPhone. Об этом пишет DTF .



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Речь идёт о так называемых степенях защиты. Начиная с iPhone 11 все смартфоны Apple получили классификацию IP68, означающую, что устройства пыленепроницаемы и могут погружаться на глубину более 1 метра и даже функционировать там до 30 минут.

Однако в иске утверждается, что пользователи лишаются гарантии даже при кратковременном погружении. Описываются случаи, когда после падения смартфона в море или бассейн, Apple отказывала в дальнейшем гарантийном обслуживании.

Внутри iPhone есть индикатор контакта с жидкостью (LCI), который становится красным, если он соприкасался с водой. Персонал Apple может легко определить такой контакт и действительно отозвать гарантию.





При этом на официальной странице iPhone 12 отмечено , что смартфоны протестированы в лабораторных условиях и устойчивы к воздействию брызг и воды по рейтингу IP68. Но далее указывается, что повреждение в результате такого контакта не покрывается гарантией.





Истцы требуют, чтобы Apple изменила свой маркетинг, перестала вводить пользователей в заблуждение и возместила затраты на адвокатов и экспертов.

В ноябре 2020 года итальянская антимонопольная служба уже штрафовала Apple на 10 миллионов евро по подобной причине.