ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На Apple подали в суд из-за водонепроницаемости iPhone

26.04.2021 13:55 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В суд Нью-Йорка подан коллективный иск на Apple за ложные сведения о водонепроницаемости iPhone. Об этом пишет DTF.


Фото: pixabay.com

Речь идёт о так называемых степенях защиты. Начиная с iPhone 11 все смартфоны Apple получили классификацию IP68, означающую, что устройства пыленепроницаемы и могут погружаться на глубину более 1 метра и даже функционировать там до 30 минут.

Однако в иске утверждается, что пользователи лишаются гарантии даже при кратковременном погружении. Описываются случаи, когда после падения смартфона в море или бассейн, Apple отказывала в дальнейшем гарантийном обслуживании.

Внутри iPhone есть индикатор контакта с жидкостью (LCI), который становится красным, если он соприкасался с водой. Персонал Apple может легко определить такой контакт и действительно отозвать гарантию.


При этом на официальной странице iPhone 12 отмечено, что смартфоны протестированы в лабораторных условиях и устойчивы к воздействию брызг и воды по рейтингу IP68. Но далее указывается, что повреждение в результате такого контакта не покрывается гарантией.


Истцы требуют, чтобы Apple изменила свой маркетинг, перестала вводить пользователей в заблуждение и возместила затраты на адвокатов и экспертов.

В ноябре 2020 года итальянская антимонопольная служба уже штрафовала Apple на 10 миллионов евро по подобной причине.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Речь идёт о так называемых степенях защиты.
 
Новости дня
Новости разные
 
Очередная коммунальная авария в Минске - на этот раз в Шабанах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by