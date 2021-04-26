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На Apple подали в суд из-за водонепроницаемости iPhone
Источник материала: Tut.by
В суд Нью-Йорка
Речь идёт о так называемых степенях защиты. Начиная с iPhone 11 все смартфоны Apple получили классификацию IP68, означающую, что устройства пыленепроницаемы и могут погружаться на глубину более 1 метра и даже функционировать там до 30 минут.
Однако в иске утверждается, что пользователи лишаются гарантии даже при кратковременном погружении. Описываются случаи, когда после падения смартфона в море или бассейн, Apple отказывала в дальнейшем гарантийном обслуживании.
Внутри iPhone есть индикатор контакта с жидкостью (LCI), который становится красным, если он соприкасался с водой. Персонал Apple может легко определить такой контакт и действительно отозвать гарантию.
При этом на официальной странице iPhone 12
Истцы требуют, чтобы Apple изменила свой маркетинг, перестала вводить пользователей в заблуждение и возместила затраты на адвокатов и экспертов.
В ноябре 2020 года итальянская антимонопольная служба уже
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Речь идёт о так называемых степенях защиты.
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