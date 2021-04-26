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Декольте, разрезы, алый цвет. Топ самых сексуальных и дерзких образов с церемонии «Оскар - 2021»
Источник материала: Tut.by
По завершении церемонии «Оскар — 2021» предсказуемо обсуждают не только результаты кинопремии, но и наряды гостей. В этот раз всё было гораздо скромнее, чем в прошлые годы (возможно, пандемия внесла свои коррективы), однако несколько смелых и дерзких образов мы заприметили. Показываем, кто истосковался по лучам софитов и съемкам папарацци. «Главные экспонаты» церемонии по версии LADY:
Зендея в лимонном Valentino
24-летняя Зендея не только невероятно успешна во всех своих профессиональных стартах, но еще и претендует на титул новой иконы стиля. Причем всё дело — исключительно в фактуре самой актрисы. Самое что ни на есть обычное (для подобных церемоний) платье на ней выглядит очень привлекательно и уже попало во все модные обзоры с церемонии.
Андра Дэй в золотом Vera Wang
«Как Вера Вонг могла сделать такой китайский алиэкспресс?!» — возмущаются комментаторы. И в чем-то мы с ними согласны: наряд Андры действительно отсылает во времена блужданий по Ждановичам в поисках платья для выпускного. Но! Образ получился несомненно ярким, откровенным и запоминающимся — возможно, именно этого красотка и добивалась.
Тиара Томас в белом Jovana Louis
Костюм — всегда хорошее решение для мероприятий, где соберется множество дам в вечерних платьях. Особенно, если это такой костюм, как у Тиары Томас. Девушка решила замиксовать брюки-клеш, жакет с объемными плечами и массивное украшение — и не прогадала: получился эффектный и притягательный образ.
Ванесса Кирби в бледно-розовом Gucci
Пример того, как можно приковывать взгляды и выглядеть сексуально — без золотистой упаковки и голых ляжек (хотя, повторимся: ничего не имеем против!). Бледно-розовый, приближенный к телесному цвет, несколько пикантных вырезов, обнаженная спина и помада глубокого винного оттенка — образ женщины-вамп готов!
Мария Бакалова в белоснежном Louis Vuitton и Аманда Сейфрид в алом Armani Privé
Объединили образы двух дам в один пункт, так как в обоих случаях ставку делали на очень смелое декольте и объем. Последнее, на наш вкус, лишнее (но нас никто и не спрашивает). Однако за счет цвета платья и деликатных аксессуаров Аманда выглядит более выигрышно, чем нарядный свадебный торт. Не зря ее назвали королевой церемонии.
А что о нарядах звезд на «Оскаре — 2021» думаете вы?
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Показываем, кто истосковался по лучам софитов и съемкам папарацци. «Главные экспонаты» церемонии по версии LADY
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