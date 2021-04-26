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Вспышка Проксимы Центавра была в 14 000 раз ярче обычного состояния в ультрафиолетовом диапазоне
Источник материала: Onliner
1 мая 2019 года ближайшая к Солнечной системе звезда Проксима Центавра
Это событие ставит под серьезный вопрос возможность существования жизни на экзопланетах у красных карликов. Этот тип звезд является наиболее распространенным в нашей галактике. В их системах часто обнаруживают экзопланеты, которые могут находиться в зоне обитаемости — условная оптимальная область в звездной системе, которая наиболее подходит для существования жидкой воды и наличия жизни.
Проксима Центавра обладает двумя экзопланетами. Майская вспышка на звезде в оптическом диапазоне была ярче всего на 0,9% от обычного состояния звезды. Но в ультрафиолетовом яркость увеличилась в 14 000 раз, а в миллиметровом — в тысячу. Такого рода вспышки у красных карликов ранее не наблюдали, это заставляет усомниться в современных теоретических моделях вспышек звезд и подходящих для зарождения жизни условиях на экзопланетах возле красных карликов.
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