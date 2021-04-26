Песков — о наличии у спецслужб России «доказательств заговора против Лукашенко», гостелеканал рассказал о подробностях дела

Источник материала: Onliner

На выходных появились новые сведения о заговоре, за который были задержаны политолог Александр Федута, лидер партии БНФ Григорий Костусев и юрист Юрий Зенкович. Детали были показаны на гостелеканале ОНТ. А сегодня пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил , что спецслужбы России обладают доказательствами «заговора против Лукашенко». Ниже мы рассказываем, что известно на данный момент.

Вот о чем сегодня рассказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков:

«Доказательства есть у специальных служб. Наши специальные службы в сотрудничестве реализовали операцию по пресечению преступных планов по свержению законной власти в Беларуси. Спецслужбы обладают всеми необходимыми доказательствами. Кроме того, они также обладают и признаниями некоторых участников этого заговора», — сказал он.

На выходных на гостелеканале ОНТ вышел очередной сюжет о «заговоре против Лукашенко», в котором фигурируют политолог Александр Федута, лидер партии БНФ Григорий Костусев и юрист Юрий Зенкович. В видео на самом деле приводятся моменты признаний задержанных, но подробности не уточняются.

Кроме того, один из спикеров сюжета, историк Станислав Князев, сообщает, что для заговора «готовилось порядка 150 внедорожников с крупнокалиберными пулеметами».

«Мы их могли видеть по телевидению, когда они гонялись по пустыне за Каддафи. Предполагалось под прикрытием вторжения, что они дойдут до Минска от Литвы. Здесь не такое большое расстояние — буквально можно за три часа достичь Минска и из крупнокалиберных пулеметов взять резиденцию и расстрелять президента», — рассказывает историк.

В видеоролике упомянули и «сдержанную» реакцию США на причастность к заговору, а также назвали имя советника Байдена — Майкла Карпентера. Карпентер — старший директор центра Джо Байдена по глобальному взаимодействию при Пенсильванском университете. Он был заместителем помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии и советником по внешней политике у вице-президента Джо Байдена. Подробности о его связи с этим делом госканал пообещал сообщить на этой неделе.





Кроме того, в видео был показан момент диалога Сергея Тихановского с Александром Лукашенко в СИЗО. Контекст разговора остался за кадром, но вот какую расшифровку видео приводит сам телеканал:

— После вас потом вопросы будут к Коле! Вот это я имел в виду. Это моя мысль была, — говорит Сергей Тихановский, сидя за столом.

— У тебя к Коле никаких вопросов не будет, он будет обычным гражданином, как твои дети, — отвечает ему Александр Лукашенко.

— Приедут за ним, — добавляет Тихановский.