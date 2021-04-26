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Биржа: евро вырос на торгах 26 апреля
Источник материала: Навiны
Европейская и российская валюты выросли по итогам торгов на БВФБ в понедельник, 26 апреля.
Так, евро вырос на 0,0058 пункта и завершил свою серию на отметке 3,4247 белорусского рубля, а российский рубль на 0,0028 пункта — 3,4247 белорусского рубля за 100 российских.
А вот доллар вновь упал. На этот раз минус составил 0,0072 пункта — 2,5615 белорусского рубля.
Прошедшая рабочая неделя (19-23 апреля) на БВФБ
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Европейская и российская валюты выросли по итогам торгов на БВФБ в понедельник, 26 апреля.
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