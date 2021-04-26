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Дмитрий Быков: «Такого диктатора нету, чтоб нравились люди ему»

26.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Поэт публикует на страницах Новой газеты колонку «Монолог диктатора».

Дмитрий Быков: «Такого диктатора нету, чтоб нравились люди ему»

Иллюстрация Петр Саруханов / «Новая газета»

Российские власти рассматривают возможность запретить ввоз пива и других товаров из Чехии после дипломатического скандала и массовой высылки своих дипломатов из Праги.

Не нужно мне чешское пиво.

И кнедли. И я заодно

Готов отказаться красиво

От выездов в Прагу и Брно.

Я вспомню мой опыт советский,

Житье в герметичной стране,

Не нужен ни берег турецкий,

Ни берег египетский мне.

 

Не нужен мне брег Эрдогана,

Врага, не признавшего Крым,

Враждебен мне мир чистогана

С Макдональдсом жирным своим.

Вредны мне грузинские вина —

Ведь средней моей полосе

Противна держав половина,

А втайне, по-моему, все.

 

Мне чуждо хохлацкое сало,

Хавроньиной туши броня, —

Оно постоянно бросало,

Оно не любило меня!

Мне вреден товар белоруса,

Запасы его творога —

Диктатора, в общем, и труса,

И тайного тоже врага.

 

Плевал я на просьбы и нужды

Родимой бездонной дыры —

Мне польские яблоки чужды,

Швейцарские мерзки сыры…

Закрыть бы навеки границы,

Впадая в нацистский угар,

От римской сомнительной пиццы,

От брынзы коварных болгар!

 

Друзей у диктаторов нету.

Они ненавидят в душе

Немецкую бургер-котлету,

Французскую булку-буше,

И хумус, что любят евреи, —

В них вечно таится вражда, —

И даже ким-чха из Кореи

Душе моей втайне чужда.

 

Но главную тайну нарушу — И другу, и даже врагу Признавшись, что русскую душу Я тоже терпеть не могу.

 

Противна мне русская масса,

Застолья и стены в коврах;

Российского среднего класса

Я тоже уверенный враг, —

 

Я сам ненавижу котлету,

И Штирлица, и Колыму…

Такого диктатора нету,

Чтоб нравились люди ему.

Друг друга мы мочим и судим,

Стреляем и в ноги, и в грудь…

Российским не нравятся людям

Российские люди ничуть.

 

Гордимся мы нашим пейзажем

И кротостью наших скотов,

Но к туркам не выедешь, скажем, —

И всех уничтожить готов!

Выдерживать русское диво

Способен российский Кащей

Лишь с помощью чешского пива

И прочих запретных вещей…

 

Сомнительных яблок и пиццы,

Котлет и французского шу…

Поэтому чуть потерпите —

Я все это вновь разрешу,

Поскольку родные Петровы,

Бошировы наши и проч.

Соборно пока не готовы

Отправиться в вечную ночь.

 
 
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Поэт публикует колонку «Монолог диктатора».
 
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