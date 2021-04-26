ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Криптовалюта в фактах: 10 доводов за и против

26.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Криптовалюта – это достаточно новое явление в нашей жизни, и не все понимают как оно устроено. Прочитав эту статью, вы сможете намного лучше разобраться в теме!

Криптовалюта в фактах: 10 доводов за и против

  1. Криптовалюта (сокращенно крипта) – это разновидность электронных денег, «живущих» в сети. Представляет собой число, состоящее из единиц зашифрованной информации (поэтому она «крипто»), которую невозможно дублировать.
  2. Крипту нельзя снять в банкомате и положить в кошелек, так как она не имеет физической формы, в отличии от привычных нам бумажных купюр и монет. Все операции (обмен, покупка, продажа) с виртуальной валютой возможны только в пространстве интернета.
  3. Термин криптовалюта появился в 2009 году, когда на свет уродился первый ее представитель, который остается самым популярным до сих пор – биткойн (BitCoin) . На сегодняшний день насчитывается более 1500 видов крипты разной стоимости.
  4. Криптовалюта не подвержена инфляции, так как выпускается в ограниченном количестве. Именно поэтому курс ее стоимости постоянно растет. Например, чтобы сегодня купить один биткойн, вам нужно заплатить более 4.000.000 рублей (50-60 тысяч долларов США). Представляете, как разбогатели те, кто вовремя смекнул?
  5. Электронные деньги хороши тем, что их нельзя изъять, скопировать или подделать, невозможно заморозить счет, узнать информацию о владельце (полная анонимность).

Криптовалюта в фактах: 10 доводов за и против

  1. Что можно делать с криптой? Первое: покупать товар в интернете там, где предусмотрена оплата виртуальными деньгами. Второе: заниматься трейдингом (или спекулировать) – то есть, зарабатывать на разнице курсов (купил подешевле, продал подороже).
  2. Купить или продать крипту можно на виртуальной бирже или в обменнике. Пройдя по ссылке вы узнаете, чем криптобиржа отличается от криптообменника, а также ознакомитесь со списком 7 лучших бирж.
  3. Такую валюту можно не только купить, но и самостоятельно майнить с помощью компьютерного оборудования и специального программного обеспечения. Майнинг – добыча цифровой монеты – поиск зашифрованной информации (кодов). Все, что от вас требуется – вложение финансов в покупку техники и оплата счетов за электроэнергию.
  4. За криптовалютой никто не стоит: она не контролируется государством и иными структурами, не имеет правового статуса. Управляется децентрализованной автоматической платежной системой. С одной стороны, это плюс. Покупатель остается полностью анонимным и никому ничего не платит за сбыт или приобретение (если только комиссию самой бирже или обменнику). С другой, любое государство может запретить торговлю криптовалютой на своей территории или ограничить ее количество (как произошло в Турции).
  5.  Еще пара минусов криптовалюты: нельзя проследить, отменить платеж (он нигде не отображается), можно случайно потерять пароль к электронному кошельку, разориться в любой момент из-за высокой волатильности курса (скачков), нет никаких юридических гарантий владения (украдут – пиши пропало) и др.

ИНН - 701717898558, ИП Модебадзе Г. С.

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Криптовалюта – это достаточно новое явление в нашей жизни, и не все понимают как оно устроено.
 
Новости дня
Новости разные
 
Доллар подешевел до трехмесячного минимума
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by