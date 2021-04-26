Криптовалюта в фактах: 10 доводов за и против

Криптовалюта – это достаточно новое явление в нашей жизни, и не все понимают как оно устроено. Прочитав эту статью, вы сможете намного лучше разобраться в теме!
Криптовалюта (сокращенно крипта) – это разновидность электронных денег, «живущих» в сети. Представляет собой число, состоящее из единиц зашифрованной информации (поэтому она «крипто»), которую невозможно дублировать.
Крипту нельзя снять в банкомате и положить в кошелек, так как она не имеет физической формы, в отличии от привычных нам бумажных купюр и монет. Все операции (обмен, покупка, продажа) с виртуальной валютой возможны только в пространстве интернета.
Термин криптовалюта появился в 2009 году, когда на свет уродился первый ее представитель, который остается самым популярным до сих пор – биткойн (BitCoin) . На сегодняшний день насчитывается более 1500 видов крипты разной стоимости.
Криптовалюта не подвержена инфляции, так как выпускается в ограниченном количестве. Именно поэтому курс ее стоимости постоянно растет. Например, чтобы сегодня купить один биткойн, вам нужно заплатить более 4.000.000 рублей (50-60 тысяч долларов США). Представляете, как разбогатели те, кто вовремя смекнул?
Электронные деньги хороши тем, что их нельзя изъять, скопировать или подделать, невозможно заморозить счет, узнать информацию о владельце (полная анонимность).
Что можно делать с криптой? Первое: покупать товар в интернете там, где предусмотрена оплата виртуальными деньгами. Второе: заниматься трейдингом (или спекулировать) – то есть, зарабатывать на разнице курсов (купил подешевле, продал подороже).
Купить или продать крипту можно на виртуальной бирже или в обменнике. Пройдя по ссылке вы узнаете, чем криптобиржа отличается от криптообменника, а также ознакомитесь со списком 7 лучших бирж.
Такую валюту можно не только купить, но и самостоятельно майнить с помощью компьютерного оборудования и специального программного обеспечения. Майнинг – добыча цифровой монеты – поиск зашифрованной информации (кодов). Все, что от вас требуется – вложение финансов в покупку техники и оплата счетов за электроэнергию.
За криптовалютой никто не стоит: она не контролируется государством и иными структурами, не имеет правового статуса. Управляется децентрализованной автоматической платежной системой. С одной стороны, это плюс. Покупатель остается полностью анонимным и никому ничего не платит за сбыт или приобретение (если только комиссию самой бирже или обменнику). С другой, любое государство может запретить торговлю криптовалютой на своей территории или ограничить ее количество (как произошло в Турции).
Еще пара минусов криптовалюты: нельзя проследить, отменить платеж (он нигде не отображается), можно случайно потерять пароль к электронному кошельку, разориться в любой момент из-за высокой волатильности курса (скачков), нет никаких юридических гарантий владения (украдут – пиши пропало) и др.