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Очередная коммунальная авария в Минске - на этот раз в Шабанах

26.04.2021 14:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Очередная авария случилась на водопроводе в Минске — на этот раз в районе Шабанов.

Как сообщает "Минскводоканал", вечером в воскресенье, 25 апреля, было замечено снижение давления в системе. Аварийная бригада обнаружила и локализовала повреждение водопровода диаметром 500 мм. 

В результате у жителей деревни Королищевичи Минского района будет временно отсутствовать вода. Питьевую воду им будут подвозить. 

Также "Минскводоканал" предупреждает, что ухудшение качества воды в следующие трое суток возможно в микрорайоне Шабаны на улицах Ротмистрова, Шабаны, Селицкого, Бачило.

На прошлой неделе авария на водопроводе в минской Чижовке оставляла без воды три района столицы, в которых живет около 700 тысяч человек.
 
Теги: Минск
 
 
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Очередная авария случилась на водопроводе в Минске — на этот раз в районе Шабанов.
 
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