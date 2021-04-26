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Очередная коммунальная авария в Минске - на этот раз в Шабанах
Источник материала: Партизан
Очередная авария случилась на водопроводе в Минске — на этот раз в районе Шабанов.
Как
В результате у жителей деревни Королищевичи Минского района будет временно отсутствовать вода. Питьевую воду им будут подвозить.
Также "Минскводоканал" предупреждает, что ухудшение качества воды в следующие трое суток возможно в микрорайоне Шабаны на улицах Ротмистрова, Шабаны, Селицкого, Бачило.
На прошлой неделе авария на водопроводе в минской Чижовке оставляла без воды три района столицы, в которых живет около 700 тысяч человек.
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Очередная авария случилась на водопроводе в Минске — на этот раз в районе Шабанов.
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