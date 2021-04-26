Очередная коммунальная авария в Минске - на этот раз в Шабанах

сообщает "Минскводоканал", вечером в воскресенье, 25 апреля, было замечено снижение давления в системе. Аварийная бригада обнаружила и локализовала повреждение водопровода диаметром 500 мм. Как"Минскводоканал", вечером в воскресенье, 25 апреля, было замечено снижение давления в системе. Аварийная бригада обнаружила и локализовала повреждение водопровода диаметром 500 мм.





В результате у жителей деревни Королищевичи Минского района будет временно отсутствовать вода. Питьевую воду им будут подвозить.





Также "Минскводоканал" предупреждает, что ухудшение качества воды в следующие трое суток возможно в микрорайоне Шабаны на улицах Ротмистрова, Шабаны, Селицкого, Бачило.





На прошлой неделе авария на водопроводе в минской Чижовке оставляла без воды три района столицы, в которых живет около 700 тысяч человек.