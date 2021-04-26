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Почему "Оскар" получился таким предсказуемым – кинокритик
26.04.2021 14:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Церемония вручения премии "Оскар", которая
"Земля кочевников" удивительным образом обошла все ловушки политкорректности. К нему нельзя предъявить вообще никаких претензий. Он просто прекрасен! Другое дело, что слишком много ему дали призов – и за лучший фильм, и за лучшую режиссуру… В этом году были и другие очень достойные претенденты. Скажем, "Девушке, подающей надежды" я бы дал больше", – заявил он.
© AP / Kevork Djansezian
Особо отметил кинокритик и работу Энтони Хопкинса. По словам Дементьева, фильм "Отец", в котором Хопкинс сыграл старика с деменцией, рассказывает об очень важной и актуальной проблеме.
"Ну что, не дать ему "Оскара"? Тем более за такую роль? Говорить, что Энтони Хопкинс хороший актер просто смешно. Он лучший из всех возможных! А в данном случае ему дали еще такую бенефисную роль", - резюмирует собеседник Sputnik.
Комментарий кинокритика Андрея Дементьева слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Американские киноакадемики отметились переносом церемонии "Оскар-2021" и новым форматом, но больше ничем не удивили, считает кинокритик Андрей Дементьев.
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