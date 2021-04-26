Митинг по случаю 35-й годовщины аварии на ЧАЭС прошел в Минске – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Мир вспоминает трагедию на Чернобыльской АЭС, которая случилась 26 апреля 1986 года. Многочисленные акции проходят в России, Украине и Беларуси. Эти страны больше всего пострадали от радиоактивных выбросов после взрыва на станции.

В Минске митинг-реквием состоялся у мемориальной доски герою-ликвидатору Василию Игнатенко, который, как и сотни других спасателей, принял на себя первый удар радиации.

Отряд Игнатенко, благодаря оперативным и слаженным действиям, потушил пожар на кровле 4-го энергоблока станции, в итоге возгорание было полностью ликвидировано. За мужество и самоотверженность спасателя-героя посмертно наградили орденом Красного Знамени.

В памятной акции в Минске приняли участие ликвидаторы аварии, руководство и сотрудники МЧС, а также юные спасатели. Память героев почтили минутой молчания. К мемориальной доске возложили цветы.

Как сообщили Sputnik в Белорусском экзархате, сегодня, в день 35-летия со дня аварии на Чернобыльской АЭС, по благословению митрополита Минского и Заславского Вениамина, в белорусских храмах и обителях возносят молитвы о жертвах катастрофы.

"В тех храмах и обителях Белорусского Экзархата, где в этот день совершается уставное богослужение и Литургия Преждеосвященных даров, по окончании Литургии прозвучит заупокойная лития с упоминанием "об yпoкoeнии душ усопших рабов Божиих пожарных, спасателей, воинов и всех, от катастрофы Чернобыльской до смерти уязвленных", - сказали священнослужители.

По их словам, в храмах и обителях, в которых 26 апреля богослужение совершаться не будет, заупокойное поминовение жертв Чернобыльской трагедии совершат на Радуницу.

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