Тайный союз: Меган Маркл и принца Гарри заподозрили в сговоре с прессой

Источник материала: Sputnik Беларусь

Принца Гарри и Меган Маркл заподозрили в очередном проступке: во дворце считают, что герцоги состоят в сговоре с журналистами и передают им удобную для себя информацию.

Давно известно, что мятежные герцоги ведут непрерывную борьбу с британской прессой и частенько подают на издания в суд за нарушение личных границ. Но, как показывает практика, иногда супруги и сами не прочь сбыть выгодную информацию - только американским таблоидам.

Представители дворца недовольны утечками из личных бесед и событий, которые так или иначе связаны с мятежниками: в королевстве подозревают, что Маркл и принц Гарри заключили тайный союз с прессой. Это подтверждают недавние события.

Как только Гарри вернулся к Меган Маркл после похорон деда, в американских СМИ появилась "утечка" о событиях в монаршей семье. Например, издание People рассказало о тайной встрече принца с отцом Чарльзом и братом Уильямом. А после доверенное лицо Маркл - автор ее биографии Омид Скоби - рассказал о том, что Маркл осмелилась позвонить королеве перед похоронами принца Филиппа, а также посмотрела прямую трансляцию похорон, организованную для всех отсутствующих родственников.

В свете этого дворец не стал комментировать эти новости, ведь, как оказалось, любые личные разговоры запросто могут стать достоянием американских СМИ.

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