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Иллюстрация Петр Саруханов / «Новая газета»

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дмитрий Быков: «Такого диктатора нету, чтоб нравились люди ему» Российские власти рассматривают возможность запретить ввоз пива и других товаров из Чехии.

Российские власти рассматривают возможность запретить ввоз пива и других товаров из Чехии после дипломатического скандала и массовой высылки своих дипломатов из Праги.Не нужно мне чешское пиво.И кнедли. И я заодноГотов отказаться красивоОт выездов в Прагу и Брно.Я вспомню мой опыт советский,Житье в герметичной стране,Не нужен ни берег турецкий,Ни берег египетский мне.Не нужен мне брег Эрдогана,Врага, не признавшего Крым,Враждебен мне мир чистоганаС Макдональдсом жирным своим.Вредны мне грузинские вина —Ведь средней моей полосеПротивна держав половина,А втайне, по-моему, все.Мне чуждо хохлацкое сало,Хавроньиной туши броня, —Оно постоянно бросало,Оно не любило меня!Мне вреден товар белоруса,Запасы его творога —Диктатора, в общем, и труса,И тайного тоже врага.Плевал я на просьбы и нуждыРодимой бездонной дыры —Мне польские яблоки чужды,Швейцарские мерзки сыры…Закрыть бы навеки границы,Впадая в нацистский угар,От римской сомнительной пиццы,От брынзы коварных болгар!Друзей у диктаторов нету.Они ненавидят в душеНемецкую бургер-котлету,Французскую булку-буше,И хумус, что любят евреи, —В них вечно таится вражда, —И даже ким-чха из КореиДуше моей втайне чужда.Но главную тайну нарушу —И другу, и даже врагуПризнавшись, что русскую душуЯ тоже терпеть не могу.Противна мне русская масса,Застолья и стены в коврах;Российского среднего классаЯ тоже уверенный враг, —Я сам ненавижу котлету,И Штирлица, и Колыму…Такого диктатора нету,Чтоб нравились люди ему.Друг друга мы мочим и судим,Стреляем и в ноги, и в грудь…Российским не нравятся людямРоссийские люди ничуть.Гордимся мы нашим пейзажемИ кротостью наших скотов,Но к туркам не выедешь, скажем, —И всех уничтожить готов!Выдерживать русское дивоСпособен российский КащейЛишь с помощью чешского пиваИ прочих запретных вещей…Сомнительных яблок и пиццы,Котлет и французского шу…Поэтому чуть потерпите —Я все это вновь разрешу,Поскольку родные Петровы,Бошировы наши и проч.Соборно пока не готовыОтправиться в вечную ночь.