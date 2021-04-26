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Мининформации Беларуси запретило доступ к 99 сайтам

26.04.2021 14:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Мининформации Беларуси запретило доступ к 99 сайтам
В Беларуси закрыли 99 сайтов / pixabay.com​
Министерство информации 26 апреля запретило доступ к 99 сайтам, сообщает пресс-служба ведомства.

На этих сайтах размещалась информация о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. Об этом чиновникам Мининформа сообщили сотрудники Комитета госбезопасности.
 
 
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На этих сайтах размещалась информация о продаже наркотических средств.
 
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