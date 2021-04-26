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Мининформации Беларуси запретило доступ к 99 сайтам
Источник материала: UDF
В Беларуси закрыли 99 сайтов / pixabay.com
На этих сайтах размещалась информация о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. Об этом чиновникам Мининформа сообщили сотрудники Комитета госбезопасности.
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На этих сайтах размещалась информация о продаже наркотических средств.
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