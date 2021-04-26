Николай Ходасевич о подписантах провластного письма: «Нет никакой белорусской футбольной семьи»

Источник материала: Tut.by

На прошедших выходных стало известно, что футболисты и функционеры Высшей лиги стали массово подписывать так называемое письмо провластных спортсменов. Известный спортивный журналист и бывший телекомментатор Николай Ходасевич на своем YouTube-канале высказал мнение относительно того, почему спортсмены идут на это подписание и как к этому нужно относится.



Фото из Facebook Николая Ходасевича

— В клубы пришла разнарядка, согласно которой не менее 12 футболистов должны подписать провластное письмо. Пункты давления обозначены серьезные, потому что мы не оказываемся в позиции руководителей клубов, не находимся на месте футболистов или тренеров. Мы наблюдаем со стороны.

Это серьезный выбор, который приходится делать. И покатилась массово по интернету это подписание. И БАТЭ, и «Витебск», и «Минск», и «Ислочь». Достаточно фамилий. То же самое и о молодых футболистах. Если тебе что-то не нравится, то вызовем тебя в армию. Это один из пунктов. Если что-то не нравится — разорвем контракт.

Как к этому относиться? Вы помните, что на старте сезона все фанатские группировки и сектора клубов высшей лиги бойкотируют матчи. Сейчас пошли подписания, и я уже успел почитать разные мнения. Это становится центральной темой сезона. И будет центральной, потому что она спорная. Как в песне Высоцкого «На нейтральной полосе».

Если вдумаетесь в смысл, но нейтральная сторона имеет какое-то существование и в нашей системе координат. И когда сборная Беларуси проиграла бельгийцам 0:8, то там как раз тоже был разговор про то, что очень хочется многим оказаться на нейтральной полосе: не быть причастным ни там, ни здесь. Но это невозможно сделать, потому никаких цветов как в песне и никакой нейтральной стороны попросту нет.

Я радикальную позицию не занимаю. Очень много личных историй. Как у Захара Волкова, который таким образом, возможно, вернется в футбол, если ему сократят срок дисквалификации. Кто-то действительно под угрозой армии, некоторые беспокоятся, что пропадет финансирование и исчезнет клуб. Очень много таких умозрительных моментов. Но никто не комментирует. Хотелось бы послушать футболистов. Может, действительно там кто-то «за». В этом же нет проблемы. Главное же обозначить позицию.

Когда мы говорим о том, что клубу будет плохо (БАТЭ здесь напрямую замешан). То есть спонсор будет готов давать деньги, но только с соответствующими жестами самого клуба. Клубы могут исчезать и сами по себе, как это произошло с «Городеей». Команда просто исчезла на ровном месте по щелчку пальцев. Просто исчезла. И могут исчезнуть любые другие. Даже если встанут в позу.

Все равно под угрозой исчезновения не сейчас так через год будут многие. Потому что деньги все равно будут заканчиваться. Мы видим эту ситуацию, которая сейчас экономически наблюдается в стране, и денег становится все меньше. И их будет становится меньше в том числе на футбол.

Игроки? От них зависело бы многое. У них, как у главных действующих лиц этого процесса, больше шансов. Вот молодых игроков выкатили в этот список 12-ти. Но, ребята которые постарше, вы же тоже должны разделять ответственность за то, что происходит?

Вы скажете, что нет никакой возможности? Вы же можете не выйти на поле, можете отказаться от выступления за сборную. То есть вы можете встать в позу, у вас для этого все есть. И вас скопом всех не выгонят. Если бы это сделал вся лига, все клубы, то этому бы можно было противостоять.

Но этому противостоять невозможно, потому что чтобы этому противостоять, нужно входить в какой-то пул или комьюнити. Составлять футбольную семью. Но я уже ранее обозначал, что нет никакой белорусской футбольной семьи. Ее просто не существует. Каждый сам за себя. А когда каждый сам за себя, то и вырезают по-отдельности. Поэтому противостоять ни коим образом невозможно. Ни становиться в позу, ни прибегать к каким-то радикальным мерам, чтобы снять это давление. Вот этого, к сожалению, нет.

Я соглашусь с посылом Александра Сверчинского. Так или иначе футбольной семьи нет, но мы находимся в футболе. И журналисты в том числе. Нам надо понять, как жить дальше. Я отчасти согласен, что скопом навешивать ярлыки или хейтить не хотелось бы.

Александр предлагает, чтобы эти игроки извинились перед болельщиками. Думаю, что это маловероятно. Я остановлюсь все-таки на том, что мне бы хотелось просто позицию услышать. Публично обозначить ради кого и зачем это сделано. Это тоже давление, но мы же не можем заставить. Но как аудитория, которая наблюдает за футболом, это, конечно, было бы важно.

Можно сравнить с договорными матчами. Когда с игроком однажды договариваются, что он сдаст матч, то он садится на крючок. И дальше под дудку организаторов будет сдавать пока всю группировку не закроют.

Думаю, что сейчас наблюдается та же история: один раз это сделав — все. Дальше будет шаг номер два, шаг номер три, четыре. Здесь обратного пути нет. Вот это тоже надо понимать. Не знаю, понимать нам или тем, кто делает или тем, кто в эту зону турбулентности вошел. Или зону опасности или зону дискомфорта. Будут еще шаги. И второй, и третий. В этом нет сомнений, — сказал Ходасевич.