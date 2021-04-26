Что еще снимала Хлоя Чжао и где снималась Фрэнсис МакДорманд - главные триумфаторы «Оскара»

Источник материала: Tut.by

Главными триумфаторами «Оскара-2021» стали американская режиссер азиатского происхождения Хлоя Чжао и актриса Фрэнсис МакДорманд. Рассказываем, какие еще фильмы можно посмотреть из тех, что снимала Чжао и тех, где снималась МакДорманд.



Хлоя Чжао и Фрэнсис МакДорманд на съемках «Земли кочевников». © SEARCHLIGHT PICTURES/EVERETT COLLECTION

Кто такая Хлоя Чжао и что она сняла

Хлоя Чжао (при рождении — Чжао Тин) — 39-летняя американская кинорежиссер, сценаристка и продюсер китайского происхождения. Сегодня она получила «Оскар» как лучший режиссер, а ее работа «Земля кочевников» — как лучший фильм. Отметим, что это вторая женщина в истории «Оскара» после Кэтрин Бигелоу, которая победила в этой номинации. И первая — азиатского происхождения.

С 15 лет девушка училась в частной школе-интернате в Лондоне, а затем и в Лос-Анджелесе. Режиссер получила степень бакалавра политических наук в престижном колледже Маунт-Холиок и изучала кинопроизводство в Школе искусств Тиша Нью-Йоркского университета. Ее дебютный полнометражный фильм вышел чуть больше пяти лет назад — в 2015 году.

Этой картиной стали «Песни, которым научили меня мои братья» о жизни в индейской резервации Пайн-Ридж в Южной Дакоте. Это история выбора: старший брат хочет уехать из места, где людям приходится противостоять безработице, нищете и алкоголизму. Но он не хочет бросать в этом месте практически одну свою сестру. У ленты две номинации на Каннском кинофестивале в 2015 году и одна на «Сандэсе» тогда же.

Важно: трейлер на английском. Вы можете настроить автоматические субтитры с переводом на русский.

Еще одной заметной картиной Хлои стал «Наездник» (2017 г.). История о том, как восходящая звезда родео и талантливый дрессировщик лошадей, молодой ковбой Брэди вынужден оставить карьеру после серьезной травмы головы. Вернувшись домой в индейскую резервацию Пайн-Ридж (да-да, ту самую, из «Песни, которым научили меня мои братья»), он не видит альтернатив своей прежней жизни. Тогда он и решает найти новую идентичность, а также понять, каково это — быть простым человеком в самом сердце Америки. Картина получила хорошие отзывы критиков и была номинирована на кинопремию «Независимый дух» в нескольких категориях.

Логичным продолжением темы с поиском себя как раз и стала оскароносная «Земля кочевников». О ней мы не раз писали, рецензию можно прочесть здесь . Лишь напомним, что кроме «Оскара» картина собрала целый ворох наград на самых разных кинофестивалях и премиях.

К слову, в этом году ожидается выход нового фильма Хлои Чжао «Вечные» для Marvel Studios. Каким получится массовое кино от камерного режиссера, узнаем в ноябре 2021-го.

Фрэнсис МакДорманд — где снималась одна из самых искренних и простых звезд Голливуда

Фрэнсис МакДорманд личность, безусловно, куда более известная, чем Хлоя Чжао. Эта талантливая актриса авторского кино, прославившаяся благодаря фильмам братьев Коэнов, и одна из самых титулованных актрис Голливуда. И, если не знали, она жена одного из них — Джоэла Коэна. У них есть сын, которого пара усыновила (саму Фрэнсис тоже когда-то усыновили).

Бессмысленно перечислять все фильмы, в которых снялась МакДорманд — счет идет на несколько десятков. Напомним о тройке самых интересных, на наш взгляд, фильмов, которые обязательно стоит посмотреть с актрисой, если еще не видели.

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури». За него Фрэнсис взяла статуэтку за лучшую женскую роль на «Оскаре» в 2018 году и, пожалуй, именно благодаря волевому образу в этом фильме многие ее и запомнили. Там она сыграла отчаявшуюся женщину, у которой убили ребенка, а преступники не найдены. Мать пошла на отчаянный шаг: арендовала три билборда на въезде в город и оставила там послание главе местной полиции. Тем самым начала борьбу с городскими властями.

Еще один важный фильм в биографии женщины — небезызвестный «Фарго» 1995 года, за роль в котором актриса получала свой первый «Оскар». Она сыграла отважную, добродушную (и беременную) женщину-полицейского, которая способна в одиночку справиться с преступником. И если сейчас нам привычно видеть Фрэнсис на главных ролях, то в первые годы работы ей доставались преимущественно роли второго плана. Сама она объясняла это тем, что на более заметные роли приглашали девушек симпатичней, чем она.

Отметим еще одну ленту — «После прочтения сжечь» 2008 года. Здесь Фрэнсис совсем другая, но и этот образ ей удается блестяще. Она играет забавную и даже недалекую сотрудницу фитнес-центра, которая случайно находит в раздевалке диск с секретными данными. Вместе с коллегой они пытаются шантажировать бывшего агента ЦРУ и продать диск российским спецслужбам — начинается заварушка, в которой не может разобраться даже разведывательное управление.

В 2021 году с МакДорманд ожидается выход фильмов «Макбет» и «Французский вестник. Приложение к газете „Либерти. Канзас ивнинг сан“».