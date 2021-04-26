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Фестиваль электромобилей Green Day: много «китайцев», Tesla и «Мировой авто 2021 года»
Источник материала: Tut.by
В столичном автосалоне «РМ-Маркет» на выходных прошел большой фестиваль электромобилей GREEN DAY. В одном месте организаторы собрали более 50 различных моделей электромобилей. Можно было в деталях рассмотреть практически все электрокары, представленные в Беларуси.
Мероприятие стало диалоговой площадкой для любителей и владельцев электрокаров, отраслевых экспертов, автодилеров и финансовых компаний. В конце-концов, понравившийся электромобиль можно было тут же и купить.
Сегодня в Беларуси насчитывается уже более 2600 электромобилей, и, по прогнозам, их количество будет только расти. Популяризация электротранспорта — общемировой тренд. По итогам 2020 года в мире было продано более 3,1 млн электрокаров. Европа, Китай и США на государственном уровне стимулируют население для перехода на электротранспорт.
В Беларуси существует своя программа. Субсидиями на покупку государство не балует, но на электромобили обнулена ввозная пошлина и отменен 20% НДС. Активно развивается инфраструктура, хотя не без претензий от пользователей к стабильности работы зарядных станций.
Хэдлайнером мероприятия Green Day стал новейший
Если еще буквально два-три года назад выбор условно ограничивался двумя вариантами — Tesla для богатых и Nissan Leaf для бережливых, то сейчас линейка электрокаров расширяется, как вселенная после Большого взрыва. Белорусы могут купить все — Volkswagen ID.3, Polestar 2, Kia Soul, Hyundai Ionic, Chevrolet Bolt, BMW i3. На выставке можно было познакомиться с полным модельным рядом Tesla. Широко были представлены электромобили из Китая. Например,
Первое мероприятие такого формата показало, что запрос на информацию об электромобилях у белорусов есть. Несмотря на относительно закрытый формат GREEN DAY, посетителей оказалось много.
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В одном из столичных автоцентров собрали более 50 электромобилей самых разных моделей. Машины можно было посмотреть и даже купить.
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