Honda откажется от двигателей внутреннего сгорания к 2040 году

Источник материала: Tut.by

В феврале текущего года новым президентом Honda был назначен инженер Тошихиро Мибе, под началом которого разработана новая стратегия развития компании на ближайшие годы.



Новый глава Honda Тошихиро Мибе

Представленный Мибе план подразумевает полную электрификацию модельного ряда к 2040 году. По плану к 2030 году доля электромобилей и машин с топливными элементами среди всех продаж Honda на ключевых рынках (это США, Китай и Япония) должна составить 40%, а к 2035 году модели на электротяге станут выбирать 80% покупателей. Что касается европейского рынка, то к концу 2022 года компания прекратит продажи моделей с бензиновыми и дизельными моторами, но ДВС будут использоваться в составе гибридных установок.





Менее чем через 20 лет Honda предстоит нарастить долю электрокаров до 100%. После 2025 года компания выведет на рынок целое семейство новых электромобилей, которые будут разработаны на специализированной модульной платформе e: Architecture. Кроме того, развитию электрической гаммы Honda посодействует и альянс с General Motors, о котором стороны объявили в конце прошлого года. Известно, что американцы разработают для Honda два «паркетника» на своей модульной платформе (она, к слову, легла в основу Cadillac Lyriq и GMC Hummer ) с тяговыми батареями Ultium — они должны выйти на рынок США в 2024 году.