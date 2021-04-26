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Honda откажется от двигателей внутреннего сгорания к 2040 году
Источник материала: Tut.by
В феврале текущего года новым президентом Honda был назначен инженер Тошихиро Мибе, под началом которого разработана новая стратегия развития компании на ближайшие годы.
Представленный Мибе план подразумевает полную электрификацию модельного ряда к 2040 году. По плану к 2030 году доля электромобилей и машин с топливными элементами среди всех продаж Honda на ключевых рынках (это США, Китай и Япония) должна составить 40%, а к 2035 году модели на электротяге станут выбирать 80% покупателей. Что касается европейского рынка, то к концу 2022 года компания прекратит продажи моделей с бензиновыми и дизельными моторами, но ДВС будут использоваться в составе гибридных установок.
Менее чем через 20 лет Honda предстоит нарастить долю электрокаров до 100%. После 2025 года компания выведет на рынок целое семейство новых электромобилей, которые будут разработаны на специализированной модульной платформе e: Architecture. Кроме того, развитию электрической гаммы Honda посодействует и альянс с General Motors, о котором стороны объявили в конце прошлого года. Известно, что американцы разработают для Honda два «паркетника» на своей модульной платформе (она, к слову, легла в основу
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В феврале текущего года новым президентом Honda был назначен инженер Тошихиро Мибе, под началом которого разработана новая стратегия развития компании на ближайшие...
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