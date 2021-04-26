Внук собрал для бабушки телеграм-машину для отправки голосовых сообщений

Источник материала: Onliner

Пользователь Twitter Мануэль Лусио Далло построил Yayagram — машину для своей бабушки, которая отправляет голосовые сообщения внукам, а ответы от них выдает печатью текста на кассовой бумаге. Соединение с конкретным внуком происходит посредством механического процесса, схожего с использованием старомодного телефонного коммутатора.

Далеко не всем пожилым людям удается освоить современные цифровые интерфейсы мобильных устройств. Им куда привычнее физические кнопки и переключатели, чем работа с тачскрином.

Потому Мануэль и собрал Yayagram. Yaya с кастильского значит «бабушка». Для отправки сообщений 96-летняя бабушка выбирает имя получателя и подключает кабель в гнездо рядом с ним. Затем нажимает и удерживает кнопку для записи звука через встроенный микрофон. Когда на машину приходит текстовое сообщение, оно распечатывается с помощью встроенного термопринтера.





В своем Twitter Мануэль рассказал, что машина работает на Raspberry Pi 4, Python и использует еще несколько сторонних программных библиотек. Машину он решил построить из-за «ковидных» ограничений на передвижение и невозможность посещать бабушку.

To send a new voice message you need first to choose the destination grandchild, the selection is made using a Jack connector, like the #cablegirls used to do! pic.twitter.com/raLdl0seDC — Manu (@mrcatacroquer) April 25, 2021