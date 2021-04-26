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Перед выходными в Минске открылась выставка «МирЗоо». Вот как это было

26.04.2021 14:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В стенах футбольного манежа в выходные скулили, грызлись и лаяли друг на друга: там проходила выставка «МирЗоо». Помимо кормов, наполнителей, превращающих воду в камень, игрушек и одежды для собак, там можно было прикоснуться к экзотике — дикобразу, птицееду, ящерице и морской свинке (которая и не морская, и не свинка). Onliner посетил мероприятие и рассказывает, как это было.

Небольшое отступление: стоимость взрослого билета — пять рублей, но если вы заполните максимальное количество анкет, оставите свой номер кому нужно и просто возьмете по конфетке у стендов, то окупите билет сполна и даже уйдете в плюс. Поэтому посещение беспроигрышно с финансовой точки зрения. Вот что насобирали мы (включая иглу дикобраза).

Перед выходными в Минске открылась выставка «МирЗоо». Вот как это было

А теперь к животным. В основном посетители с собой брали собак. Стычки барбосов были вполне джентльменскими, кусаться через намордники было невозможно.

Перед выходными в Минске открылась выставка «МирЗоо». Вот как это было

Из представителей усатых были мини-леопард, мини-рысь и кто-то из породистых.

— У нас в питомнике можно забронировать котенка, отдадим примерно в 3—4 месяца, сделаем все нужные прививки, приучим к лотку и когтеточке. Стоимость — 500$, — рассказывает заводчица.

Перед выходными в Минске открылась выставка «МирЗоо». Вот как это было

Если коты лежат в полиэтиленовых домиках с редким выходом в свет, то собаки стоят по стойке «смирно», превращаясь из защитника человека в зоомодель. Пока грумеры орудуют ножницами, хозяева сидят рядом и протягивают колбаску своим претендентам.





— От этой игрушки ваша кошечка будет в восторге, — считает Александр и рассказывает про свое изобретение с названием «Летающая птица». — Я сам их делаю, вы нигде ее не купите, только у меня. Стоимость — 25 рублей. Десять лет делалась до сегодняшнего состояния, чтоб было очень прочное и долговечное, перо натуральное. Коты воспринимают его как летающую птицу (отсюда и название), даже старые кошки, которые устали от жизни. Даже китайцы у меня покупали, чтоб подделать, но у них веревка — какая то шляпа, и перо не такое.

Что там за «неподдельное» перо, Александр не выдает: коммерческая тайна.

Перед выходными в Минске открылась выставка «МирЗоо». Вот как это было

Нам предлагают кошачий паштет с странным рекламным слоганом «Можно есть людям», а пахнет он как детское питание. В ту ли целевую аудиторию бьют маркетологи, непонятно, но запаха детского питания там точно нет. А мысль попросить продемонстрировать съедобность кошачьего паштета пришла только дома.

— Сынок, сынуля, сыночек, — так не каждая мать будит своего ребенка, но вот с дикобразом из минского зоопарка иначе нельзя: только на «сынка» и откликается. Главное, чтоб сородичи в вольере не узнали, а то авторитет может упасть.

Перед выходными в Минске открылась выставка «МирЗоо». Вот как это было
Перед выходными в Минске открылась выставка «МирЗоо». Вот как это было

— Сейчас их девать некуда, — рассказывают сотрудники зоопарка. — Мы продаем их по 200—300 рублей. Сынок жил у меня дома, он прогрыз клеточку и пошел попробовать диван — наверное, понравился. Они приучаются к человеку, привыкают, все тихие и спокойные. Мыть их не надо, колючками они не стреляют, практически не болеют. Когда от него убегаешь, он за тобой бежит, вот так с ними можно играться.

В террариумах сидели ящерицы — как камень, на стук пальцами они не реагировали, познали дзен и грелись под лампой. Птицеед подражал их примеру, но против руки хозяина ничего не поделаешь, особенно когда он хочет показать твои клыки посетителям.

Перед выходными в Минске открылась выставка «МирЗоо». Вот как это было
Перед выходными в Минске открылась выставка «МирЗоо». Вот как это было

Артем, хозяин «восьмилапого пушистика», рассказывает, что насекомые, ящерицы и змеи — вся его жизнь.

— Мы разводим ящериц, пауков, змей. Цена зависит от цвета, в прошлом году ящериц продавали от 40 рублей, вроде бы дешево, да? Но оборудование для нее выйдет в 300—400 рублей плюс лампы, которые каждые полгода перегорают и стоят 50 рублей. Так на протяжении 10—15 лет жизни питомца, — рассказывает Артем и переходит к пауку.

— Агрессия у них выражается только тем, что они волоски счесывают и от них потом весь чешешься (Артем уже принял свою участь. — Прим. Onliner). Если укусит — для кого-то как пчела ужалила, у кого-то посерьезнее симптомы, но официально смертельных случаев от укуса птицеедов среди людей не зафиксировано. Яд не сильно мощный, а те животные, на которых они охотятся, умирают от болевого шока.

Выставка закончилась, но животные — нет. Поэтому пополнить семью четвероногим любимцем можно и сейчас. Подробнее с участниками можно ознакомиться здесь.

Перед выходными в Минске открылась выставка «МирЗоо». Вот как это было
Перед выходными в Минске открылась выставка «МирЗоо». Вот как это было
Перед выходными в Минске открылась выставка «МирЗоо». Вот как это было
Перед выходными в Минске открылась выставка «МирЗоо». Вот как это было
Перед выходными в Минске открылась выставка «МирЗоо». Вот как это было

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В стенах футбольного манежа в выходные скулили, грызлись и лаяли друг на друга: там проходила выставка «МирЗоо». Помимо кормов, наполнителей, превращающих воду в...
 
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