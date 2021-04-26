Татьяна Новикова. ПОЛЕМИКА Чернобыль как самовоспроизводящийся сценарий

35 лет прошло со дня радиационной аварии на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС, но кажется, что время остановилось, и с той поры мало что изменилось для белорусов и Беларуси.

У нас появились смартфоны и более современные автомобили, интернет открыл фантастические возможности коммуникации и доступ к коллективному знанию. Формулы, расчеты, цитаты, карты не нужно больше рассматривать при помощи увеличительного стекла, сдувая пыль с бумажной копии, как это было еще во времена Чернобыльской аварии. Любую карту можно извлечь из всемирной сети путем пары кликов, в считанные секунды, увеличить на большом экране в хорошем разрешении.

Геоинформационные системы позволяют привязать к географической точке любую полезную информацию, рассчитать логистические цепочки и транспортные пути. Системы, методы и алгоритмы, анализирующие жизненный цикл продукта, дают информацию о том, как улучшить его экологическую дружественность.

Это то, о чем 35 лет назад мы не могли и мечтать. Но как это все повлияло на жизнь простого белоруса? Может быть, это помогло белорусам ликвидировать последствия радиационной катастрофы, сделать продукты питания и воду чистыми и пойти по пути безопасной экологически дружественной энергетики?

Казалось бы, именно для этого нужны новые технологии — для коллективной безопасности и блага.

Новые технологии изменили кое-что, но не изменили многого и существенного. Они не отменили произвола и не установили верховенства права, не наделили автоматическим разумом и способностью принимать грамотные решения. Они не застраховали белорусское общество от «принципа дурака».

После Чернобыля прошло 35 лет, но в Беларуси по-прежнему, как и в советское время, утаивают последствия этой радиационной аварии. Токсичные для людей и живых существ радионуклиды по-прежнему мигрируют по пищевым цепочкам и попадают в ежедневный рацион граждан.

Чернобыль не убедил руководство в том, что атомная энергетика несет в себе серьезные риски, как и в том, что масштабность последствий скорее недооценивается, чем переоценивается. В Беларуси построили и готовят к промышленной эксплуатации новую АЭС.

Кажется, что АЭС под Островцом строилась по чернобыльскому рецепту. Те же лозунги про мирный атом, та же угловатая пропаганда, такие же заявления про экономию и сокращение сроков. И «торжественное открытие» 7 ноября, всего на три дня, после которых на энергоблоке сгорели трансформаторы.

Пуск без лицензии, начало строительства без лицензии, «волевым решением». Гибель людей на строительстве. Инциденты с корпусом реактора — сначала уронили с высоты, а перевозимый ему на замену ударили о железнодорожный столб. Сокрытие информации о многочисленных происшествиях и неполадках, которые становятся известными только благодаря людям. Ложь. Ведь назвать взлом сайта БелАЭС фейком — значит сказать, что информация от имени работников АЭС о том, что станция представляет собой серьезную опасность, никогда не была опубликована. Но архивы поисковых систем говорят, что эта публикация была!

Такое впечатление, что чернобыльский сценарий является самовоспроизводящимся в условиях Беларуси. Вопреки здравому смыслу и современным технологиям.

30 апреля, спустя всего четыре дня после 35-летия чернобыльской аварии, в Беларуси будут проводить так называемые слушания по выдаче лицензии на эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС под Островцом.

Документы говорят о том, что проблема отходов этой станции не просто не решена, а нет места для даже временного хранения ОЯТ, как и нет возможностей его транспортировки. Нет многого из того, что обосновывает безопасность и разрешает пуск этой АЭС, поскольку это либо непублично, либо отсутствует.

Возможности общественности повлиять на это решение будут процедурно органичены. Но по чернобыльскому рецепту это ничего, это допускается, это нормально.

Сможет ли этот сценарий сам по себе перестать воспроизодиться с участием или без участия людей, либо же уродливая антиутопия будет продолжать свое существовавние вместе с радионуклидами?

Мне кажется, что решать это дожны все-таки люди, а не ржавые винтики системы. Именно у человека, пусть даже чиновника, есть право сказать «нет».

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