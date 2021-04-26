Что дополнил профессор Князев в истории о «150 внедорожниках»: «Под прикрытием пойти»

Источник материала: Салiдарнасць

TUT.BY попытался выяснить у историка, откуда он получил озвученную им ранее информацию, а также подробности этой «спецоперации».

В воскресенье, 25 апреля, в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ обсуждали подробности «дела о попытке госпереворота». Профессор Академии управления Станислав Князев в посвященном этой теме сюжете заявил о «150 внедорожниках с крупнокалиберными пулеметами», которые, как предполагалось, «под прикрытием вторжения […] дойдут до Минска от Литвы», «возьмут резиденцию» и «расстреляют Лукашенко».

На вопрос TUT.BY о том, как он получил сведения, которые озвучил в сюжете, завкафедрой государственного управления Академии управления отвечать отказался.

— Это не комментируется, — заявил Князев.

А «о вторжении» рассказал чуть подробнее. Речь, как выяснилось, шла о военной интервенции армейских соединений с территории западных соседей Беларуси.

— Ну так, а что? Ни для кого не секрет: военная группировка стоит возле наших границ, — сказал Князев.

После уточнения, имелись ли в виду войска НАТО, профессор добавил:

— Войска, да, они должны были вторгаться, а эти под прикрытием пойти.

На этом Станислав Князев прервал общение и не стал отвечать на оставшиеся вопросы.