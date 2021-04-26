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Как распознать поддельный iPhone 11
26.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Приобретая
Но есть несколько моментов, которые следует знать, если вы собираетесь приобрести iPhone 11 у неофициального продавца Apple. Вы должны быть уверены, что покупаете оригинальный смартфон, а не имитацию.
iPhone 11: оригинал или подделка
Покупка и эксплуатация поддельного телефона может привести к некоторым трудностям с синхронизацией, проблемам с подключением, скоростью. Могут возникнуть перебои в работе и, что самое неприятное, потеря данных.
Хотя некоторым производителям поддельных iPhone удается получить почти точную копию iPhone 11 по внешнему виду, все-таки они не смогли приблизиться к оригиналу по функциональности, производительности, операционной системе и т. д.
Большинство поддельных iPhone 11 работают под управлением операционной системы Android, однако любые настройки или функции, которые показывают его как Android, скрыты.
Необходимо отметить, что существуют подделки как очень низкого качества, так и достаточно высокого, которую не сразу определит и бывалый пользователь этой продукции Apple.
Но есть несколько надежных способов проверить оригинальность вашего iPhone 11 по внешним, производительным и системным параметрам.
Проверка по внешнему виду
Прежде всего необходимо внимательно осмотреть смартфон и убедиться, что это оригинальная продукция Apple. Для этого проверьте следующие критерии:
Проверка эффективности и производительности
Поддельные iPhone реализуются по цене значительно ниже оригинальной продукции, а, с более низкой ценой на устройство, приходит очевидная низкая производительность телефона. Как это проверить:
Проверка системных показателей
Советуем также обратить внимание на цену, если она намного ниже рекомендованной, то, вероятно, вам предлагают купить подделку.
На рынке много имитаций iPhone 11, которые выглядят, как настоящие, но теперь вы без труда сможете это определить.
ИНН - 701717898558, ИП Модебадзе Г. С.
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Eсть несколько моментов, которые следует знать, если вы собираетесь приобрести iPhone 11 у неофициального продавца
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