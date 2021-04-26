Как распознать поддельный iPhone 11

Источник материала: Салiдарнасць

Приобретая iPhone 11 , покупатель испытывает чувство гордости — репутация и качество продукции Apple не имеют себе равных.

Но есть несколько моментов, которые следует знать, если вы собираетесь приобрести iPhone 11 у неофициального продавца Apple. Вы должны быть уверены, что покупаете оригинальный смартфон, а не имитацию.





iPhone 11: оригинал или подделка

Покупка и эксплуатация поддельного телефона может привести к некоторым трудностям с синхронизацией, проблемам с подключением, скоростью. Могут возникнуть перебои в работе и, что самое неприятное, потеря данных.

Хотя некоторым производителям поддельных iPhone удается получить почти точную копию iPhone 11 по внешнему виду, все-таки они не смогли приблизиться к оригиналу по функциональности, производительности, операционной системе и т. д.

Большинство поддельных iPhone 11 работают под управлением операционной системы Android, однако любые настройки или функции, которые показывают его как Android, скрыты.

Необходимо отметить, что существуют подделки как очень низкого качества, так и достаточно высокого, которую не сразу определит и бывалый пользователь этой продукции Apple.

Но есть несколько надежных способов проверить оригинальность вашего iPhone 11 по внешним, производительным и системным параметрам.

Проверка по внешнему виду

Прежде всего необходимо внимательно осмотреть смартфон и убедиться, что это оригинальная продукция Apple. Для этого проверьте следующие критерии:

Внешний вид упаковки, информация на ней и цвет — все должно соответствовать официальным данным. Также не забудьте изучить аксессуары.

На задней панели смартфона расположен логотип iPhone. Если он отсутствует или ощущается переход от крышки телефона к логотипу, то перед вами подделка.

Размещение кнопки «Режим сна/пробуждения» у оригинала находится в правом верхнем углу, а кнопки регулировки громкости звука в верхнем левом углу. На фальшивках, чаще всего, кнопки расположены в другом порядке.

При загрузке, на экране приветствия должен присутствовать логотип iPhone. Изображение на экране оригинального телефона четкое, яркое, без пикселей. У подделок экраны тусклого цвета из-за некачественных комплектующих.

Чтобы распознать поддельный iPhone 11, следует проверить его винты. Apple использует пятилепестковые винты, обеспечивающие защиту iPhone от несанкционированного доступа, тогда как на фальшивом телефоне применяются обычные крестовые.

В iPhone 11 можно использовать только одну SIM-карту, а не две, как в некоторых подделках. Также на задней крышке оригинального iPhone присутствует надпись, что он разработан Apple California и изготовлен в Китае.

Проверка эффективности и производительности





Поддельные iPhone реализуются по цене значительно ниже оригинальной продукции, а, с более низкой ценой на устройство, приходит очевидная низкая производительность телефона. Как это проверить:

Оригинальный iPhone 11 обладает превосходным качеством камеры, в то же время у поддельных телефонов получаются нечеткие, размытые фотографии.

Следует протестировать устройство на многозадачность. Открыв приложение «Музыка» и оставив его в фоновом режиме, нужно проверить, как функционирует телефон с несколькими открытыми приложениями. Оригинальный iPhone должен работать без сбоев.

Легко проверить является ли ваш iPhone 11 оригинальным, попробовав подключить его к iTunes. Если не подключается, то это подделка.

Проверка системных показателей

И, наконец, вы можете проверить системные характеристики, чтобы отличить настоящий iPhone 11 от поддельного:

Оригинальный серийный номер IMEI, который можно проверить в базе данных на официальном сайте Apple, есть только у настоящих «яблочных» смартфонов.

Оригинальный iPhone имеет фиксированный объем памяти и его невозможно расширить. В телефоне нет слотов для микро SD.

Приложение Siri существует только в настоящих iPhone и вообще не работает на поддельных телефонах.

Компания Apple использует iOS в качестве операционной системы. Если вы обнаружили другую ОС, то перед вами 100% фальшивка.

Советуем также обратить внимание на цену, если она намного ниже рекомендованной, то, вероятно, вам предлагают купить подделку.

На рынке много имитаций iPhone 11, которые выглядят, как настоящие, но теперь вы без труда сможете это определить.

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