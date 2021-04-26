ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Погода в СНГ: в Кыргызстане распустилась черемуха, в Армении прогнозируют дожди и грозы

26.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Москве в понедельник, 26 апреля, днем до плюс девяти и небольшой дождь. Потеплеет в российской столице ближе к майским праздникам. О погоде в других странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Беларусь

Зонтики и теплая одежда пригодятся жителям Беларуси. Днем в стране всего плюс девять градусов. Во многих областях дожди и сильный ветер. Порывы могут достигать 20 метров в секунду. Пасмурная погода продержится до конца недели. Ночью возможны заморозки до минус трех, а днем мокрый снег.

Казахстан

Тепло, а местами и по-летнему жарко сегодня в Казахстане. Разбег температуры от +13 до +28. Такая погодная идиллия – редкость для страны. Долгожданному апрельскому теплу рады и люди, и животные. Так, одному из жителей Актау удалось снять на видео прогулку уриалов или устюртских баранов. Редкие парнокопытные занесены в Красную книгу. В стаде среди взрослых особей оказались и несколько детенышей.

Кыргызстан

В Бишкеке летние +23 и солнечно. Температура продолжит расти, и к середине недели синоптики обещают жителям кыргызской столицы 30-градусную жару. Укрыться от зноя и насладиться красотой весенних растений можно в столичном Ботаническом саду. Там зацвели сирень и черемуха. А если поспешить, то можно успеть полюбоваться экзотической магнолией.

Таджикистан

В Душанбе погода, о которой в апреле можно только мечтать! До +28 днем и солнечно. А на юге Таджикистана, в Хатлонской области, и вовсе жара под 30. Чтобы избежать зноя, аграрии выходят в поля на рассвете. В регионе заканчивают сеять хлопчатник. Выполнили 95% работ. В этом году под культуру выделили более 124 тысяч гектаров земли, это на 23 тысячи больше, чем в прошлом.

Армения

Дожди и грозы в прогнозе по всей Армении. Но вот на температуру воздуха осадки не повлияют. На севере республики, в Шираке, – плюс 24, на юге, Сюнике, – 33 тепла. Спасатели рекомендуют водителям на мокрых трассах снижать скорость и избегать обгонов.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».
 
Новости дня
Новости разные
 
Acer представила монитор с частотой обновления в 390 Гц
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by