Погода в СНГ: в Кыргызстане распустилась черемуха, в Армении прогнозируют дожди и грозы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Москве в понедельник, 26 апреля, днем до плюс девяти и небольшой дождь. Потеплеет в российской столице ближе к майским праздникам. О погоде в других странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Беларусь

Зонтики и теплая одежда пригодятся жителям Беларуси. Днем в стране всего плюс девять градусов. Во многих областях дожди и сильный ветер. Порывы могут достигать 20 метров в секунду. Пасмурная погода продержится до конца недели. Ночью возможны заморозки до минус трех, а днем мокрый снег.

Тепло, а местами и по-летнему жарко сегодня в Казахстане. Разбег температуры от +13 до +28. Такая погодная идиллия – редкость для страны. Долгожданному апрельскому теплу рады и люди, и животные. Так, одному из жителей Актау удалось снять на видео прогулку уриалов или устюртских баранов. Редкие парнокопытные занесены в Красную книгу. В стаде среди взрослых особей оказались и несколько детенышей.

Кыргызстан

В Бишкеке летние +23 и солнечно. Температура продолжит расти, и к середине недели синоптики обещают жителям кыргызской столицы 30-градусную жару. Укрыться от зноя и насладиться красотой весенних растений можно в столичном Ботаническом саду. Там зацвели сирень и черемуха. А если поспешить, то можно успеть полюбоваться экзотической магнолией.

Таджикистан

В Душанбе погода, о которой в апреле можно только мечтать! До +28 днем и солнечно. А на юге Таджикистана, в Хатлонской области, и вовсе жара под 30. Чтобы избежать зноя, аграрии выходят в поля на рассвете. В регионе заканчивают сеять хлопчатник. Выполнили 95% работ. В этом году под культуру выделили более 124 тысяч гектаров земли, это на 23 тысячи больше, чем в прошлом.

Армения

Дожди и грозы в прогнозе по всей Армении. Но вот на температуру воздуха осадки не повлияют. На севере республики, в Шираке, – плюс 24, на юге, Сюнике, – 33 тепла. Спасатели рекомендуют водителям на мокрых трассах снижать скорость и избегать обгонов.