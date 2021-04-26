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Женский Чернобыльский шлях прошел в Минске

26.04.2021 15:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске прошла акция к 35-й годовщине аварии на ЧАЭС. На нее вышли женщины с черными зонтиками.

Женский Чернобыльский шлях прошел в Минске
Напомним, на традиционную акцию власти Минска разрешения не дали.

В Минском районе Малиновка прошел женский Чернобыльский шдях. Этот район называют "чернобыльским": после катастрофы на ЧАЭС здесь давали квартиры переселенцам из пострадавших от радиации районов Беларуси.

Акция была несанкционированной, но задержаний, как передает Свабода, не было.
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске прошла акция к 35-й годовщине аварии на ЧАЭС. На нее вышли женщины с черными зонтиками.
 
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