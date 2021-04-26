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Песков пытается убедить мир в "заговоре" против Лукашенко

26.04.2021 15:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Спецслужбы РФ обладают всеми необходимыми доказательствами заговора против Александра Лукашенко, а также признаниями некоторых его участников.



Об этом, как передает ТАСС, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Доказательства есть у специальных служб. Наши специальные службы в сотрудничестве реализовали операцию по пресечению преступных планов по свержению "законной" власти в Беларуси. Спецслужбы обладают всеми необходимыми доказательствами. Кроме того, они также обладают и признаниями некоторых участников этого заговора", - уверяет Песков.

17 апреля Лукашенко заявил, что оппозиционер Григорий Костусев, политолог Александр Федута и юрист Юрий Зенкович планировали "покушение" на него и его сыновей. Ответственность за организацию "покушения" он возложил на американские спецслужбы и руководство США. В США, естественно, версию Лукашенко опровергли.

Затем Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что в Москве в результате якобы совместной с КГБ Беларуси спецоперации была пресечена противоправная деятельность имеющего гражданство США и Беларуси Зенковича и гражданина Беларуси Федуты. 

По версии белорусского следствия, попытка подготовки "переворота" финансировалась из-за рубежа, заговорщики поддерживали тесные связи с "террористическими" формированиями, а всего прорабатывалось несколько вариантов "покушения".
 
 
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Спецслужбы РФ обладают всеми необходимыми доказательствами заговора против Александра Лукашенко, а также признаниями некоторых его участников.
 
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