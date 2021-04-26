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Споры на площади Бангалор не прекращаются. Видео очередного конфликта (видео)

26.04.2021 15:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Часть водителей до сих пор не разобралась в предложенной схеме проезда и при повороте налево/развороте не заезжает в предусмотренный для этого «карман». В результате имеет место конфликт с теми, кто движется как раз строго по знакам и разметке. Так было год назад, так осталось и сейчас. В качестве доказательства — видео нашего читателя Игоря.

«Создание аварийной обстановки, четыре перестроения без поворотников (одно из них на пешеходном переходе), неработающий стоп-сигнал, — перечислил замеченные им нарушения автор видео. — Неизвестно, есть ли способ, кроме знака и разметки, сделать это кольцо неаварийным. Но половину проездов „староверы“ едут вбок».

«Надпись на бампере подсказала, где искать водителя, — дополнил Игорь. — На сайте компании было указано, что автомобилист работает таксистом более года, до этого опыта работы не было, после обучения в первый месяц выполнил более 700 заказов».

 
 
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Часть водителей до сих пор не разобралась в предложенной схеме проезда и при повороте налево/развороте не заезжает в предусмотренный для этого «карман». В...
 
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