Споры на площади Бангалор не прекращаются. Видео очередного конфликта (видео)

Источник материала: Onliner

Часть водителей до сих пор не разобралась в предложенной схеме проезда и при повороте налево/развороте не заезжает в предусмотренный для этого «карман». В результате имеет место конфликт с теми, кто движется как раз строго по знакам и разметке. Так было год назад, так осталось и сейчас. В качестве доказательства — видео нашего читателя Игоря.

«Создание аварийной обстановки, четыре перестроения без поворотников (одно из них на пешеходном переходе), неработающий стоп-сигнал, — перечислил замеченные им нарушения автор видео. — Неизвестно, есть ли способ, кроме знака и разметки, сделать это кольцо неаварийным. Но половину проездов „староверы“ едут вбок».

«Надпись на бампере подсказала, где искать водителя, — дополнил Игорь. — На сайте компании было указано, что автомобилист работает таксистом более года, до этого опыта работы не было, после обучения в первый месяц выполнил более 700 заказов».