ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Acer представила монитор с частотой обновления в 390 Гц

26.04.2021 15:19 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Компания Acer представила игровой монитор Nitro XV252Q F с высокой частотой обновления экрана в разгоне вплоть до 390 Гц с технологией AMD FreeSync Premium. Новинка с тонкими рамками будет доступна в продаже по рекомендованной цене в 530 евро.

Монитор получил IPS-матрицу с диагональю 24,5 дюйма и разрешением 1920 на 1080 пикселей. Время отклика G2G заявлено на уровне 1 мс. Яркость — 400 нит, контрастность — 1000 к 1. Источник сигнала подключается по разъемам DisplayPort 1.4 и двум портами HDMI.

Предусмотрена регулировка углов наклона, поворота дисплея, высоты над поверхностью и изменение ориентации с альбомной на портретную.

Монитор Samsung C24RG50FQI
31 отзыв
23.5", 16:9, 1920x1080, VA, изогнутый (1800R), 144 Гц, AMD FreeSync Premium, интерфейсы HDMI+DisplayPort
469 р.
44 предложения
Монитор Xiaomi Mi Surface Display 34" XMMNTWQ34 (международная версия)
17 отзывов
34", 21:9, 3440x1440, VA, изогнутый (1500R), 144 Гц, AMD FreeSync Premium, интерфейсы HDMI+DisplayPort
1295 р.
46 предложений
Монитор Xiaomi Mi Desktop Monitor 27"
5 отзывов
27", 16:9, 2560x1440, IPS, 165 Гц, интерфейсы HDMI+DisplayPort
1013 р.
16 предложений
Сравнить эти товары →
Мониторы в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Acer представила игровой монитор Nitro XV252Q F с высокой частотой обновления экрана в разгоне вплоть до 390 Гц с технологией AMD FreeSync Premium. Новинка с тонкими рамками...
 
Новости дня
Новости разные
 
Турист потерялся в национальном парке США. Его спас пользователь соцсетей с необычным хобби
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by