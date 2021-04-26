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Acer представила монитор с частотой обновления в 390 Гц
Источник материала: Onliner
Компания Acer
Монитор получил IPS-матрицу с диагональю 24,5 дюйма и разрешением 1920 на 1080 пикселей. Время отклика G2G заявлено на уровне 1 мс. Яркость — 400 нит, контрастность — 1000 к 1. Источник сигнала подключается по разъемам DisplayPort 1.4 и двум портами HDMI.
Предусмотрена регулировка углов наклона, поворота дисплея, высоты над поверхностью и изменение ориентации с альбомной на портретную.
23.5", 16:9, 1920x1080, VA, изогнутый (1800R), 144 Гц, AMD FreeSync Premium, интерфейсы HDMI+DisplayPort
34", 21:9, 3440x1440, VA, изогнутый (1500R), 144 Гц, AMD FreeSync Premium, интерфейсы HDMI+DisplayPort
27", 16:9, 2560x1440, IPS, 165 Гц, интерфейсы HDMI+DisplayPort
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