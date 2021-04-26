Acer представила монитор с частотой обновления в 390 Гц

Источник материала: Onliner

Компания Acer представила игровой монитор Nitro XV252Q F с высокой частотой обновления экрана в разгоне вплоть до 390 Гц с технологией AMD FreeSync Premium. Новинка с тонкими рамками будет доступна в продаже по рекомендованной цене в 530 евро.

Монитор получил IPS-матрицу с диагональю 24,5 дюйма и разрешением 1920 на 1080 пикселей. Время отклика G2G заявлено на уровне 1 мс. Яркость — 400 нит, контрастность — 1000 к 1. Источник сигнала подключается по разъемам DisplayPort 1.4 и двум портами HDMI.

Предусмотрена регулировка углов наклона, поворота дисплея, высоты над поверхностью и изменение ориентации с альбомной на портретную.