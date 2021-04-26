Главреда Intex-press Владимира Янукевича оштрафовали на 20 базовых величин за размещение интервью с Тихановской

Главный редактор независимой барановичской газеты Intex-press и владелец одноименного сайта Владимир Янукевич оштрафован на 20 базовых величин (580 рублей) за опубликованное на сайте 14 апреля интервью с экс-кандидатом в президенты на выборах 2020 года Светланой Тихановской.



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Как сообщил Янукевич БелаПАН, 26 апреля его вызвали в суд как физическое лицо для рассмотрения административного дела за «нарушение законодательства о СМИ».

Основанием для претензий стало интервью со Светланой Тихановской, опубликованное в номере газеты от 14 апреля и размещенное на сайте издания. В связи с этим милиция составила протокол за нарушение законодательства о СМИ по ч. 5 ст. 23.5 КоАП (распространение интернет-ресурсом запрещенной информации) — на ИП Янукевич, владельца сайта inteх-press.by.

Милиция также начала административный процесс в отношении юрлица «Издательский дом «Интекс-пресс» за печатную версию интервью с Тихановской по ч. 4 ст. 23.5 (распространение СМИ запрещенной информации). Наказание по этой статье — до 200 базовых величин (5.800 рублей) штрафа для юрлица. Этот материал будет рассматривать экономический суд Брестской области 5 мая, отметил Янукевич.

Также, по его словам, продолжается проверка и решается вопрос о возбуждении дела по ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь).

Как сообщалось, 21 апреля состоялся опрос Янукевича в Барановичском ГОВД, который длился четыре с половиной часа.

Автора статьи Людмилу Стецко также вызывали 23 апреля в ГОВД в качестве свидетеля на опрос. По словам Янукевича, журналистке так и не удалось выяснить, по какому именно делу она является свидетелем.

15 апреля Янукевичу вынесено официальное предупреждение Барановичской межрайонной прокуратуры за интервью с Тихановской. В ходе мониторинга СМИ, говорится в предупреждении, установлено, что в номере Intex-press от 14 апреля опубликовано интервью со Светланой Тихановской. Отмечается, что она скрывается от органов уголовного преследования, а в ее отношении возбужден ряд дел за совершение действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. Также говорится, что Тихановская выступает в том числе от имени Координационного совета, «являющегося экстремистским формированием».

В предупреждении указано на требование закона «О средствах массовой информации» о недопустимости распространения в СМИ и на интернет-ресурсах информации, направленной на пропаганду войны, экстремистской деятельности или содержащей призывы к такой деятельности, насилия и жестокости, другой информации, распространение которой способно нанести вред национальным интересам Беларуси или запрещено законодательством страны.

2 апреля Комитет госбезопасности включил Светлану Тихановскую и руководителя Национального антикризисного управления, бывшего дипломата Павла Латушко в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Основанием для включения в этот перечень стало обвинение вышеназванных лиц по ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса (акт терроризма), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 25 лет либо пожизненного заключения, либо смертной казни.

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