Беляцкий: Беларусь находится в ситуации чрезвычайного положения

Беларусь находится в ситуации «еще не военного, но уже чрезвычайного положения, когда общество лишено элементарных прав», заявил председатель закрытого властями правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий 26 апреля на пресс-конференции, посвященной 25-летию деятельности организации.





«В этом положении не работает правовая система. Эта система удерживает власть за счет пыток и преступлений силовиков. При полном отсутствии справедливого суда, справедливого разбирательства со стороны следственного комитета, ангажированности прокуратуры», — подчеркнул он.

По словам Беляцкого, правозащитники никогда не согласятся «с тем, что люди лишены самых элементарных прав», которые гарантируются Конституцией. «Это право на собрания, на свободное распространение информации, право на объединение, право на свободное выражение мнений. Это то, чего нам критически не хватает», — подчеркнул он.

Отсутствие правовых и государственных реформ «в конце концов всегда будет угрожать потенциально огромным кризисом, который и произошел в августе прошлого года и продолжается до сих пор», считает правозащитник.

Как добавил заместитель председателя правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович, массовые системные репрессии, происходящие сейчас в Беларуси, затронули «очень широкий круг общества» и не ограничиваются только уголовным или административным преследованием, но происходят «и увольнения с работы, отчисления студентов». «Задействована фактически вся государственная машина, которая очень быстро, к сожалению, переориентировалась на репрессивные меры и действия», — отметил правозащитник.

Он напомнил, что, по данным Генпрокуратуры, за прошлый год возбуждено более трех тысяч уголовных дел, связанных с организацией и проведением массовых мероприятий и акций протеста. «Нам известны более тысячи фигурантов этих уголовных дел. Объем судебных процессов настолько велик, что за прошлый месяц зафиксировано более 100 приговоров именно по уголовным делам. Это феноменальные объемы», — подчеркнул Стефанович.

Административное преследование, по его словам, «все больше и больше приобретает гротескные формы», когда людей задерживают за сочетание белого и красного цветов в одежде, обвиняют в проведении массовых мероприятий в бане, в частных помещениях.

В то же время, как отметил Алесь Беляцкий, за последние 25 лет «выросло новое поколение белорусов, для которых права человека не пустой звук».

«У нас сейчас совсем другое общество, с людьми, которые имеют демократические ценностные представления. Такое общество будет всегда бороться за свободу, демократию и права человека, — подчеркнул он. — Это нам дает оптимистичный взгляд на будущее и уверенность: то, что мы делали и делаем, не зря».

В начале марта стало известно о возбуждении уголовного дела по факту деятельности ПЦ «Весна». «Как следует из официальных комментариев СК, по мнению органов следствия ПЦ «Весна» якобы осуществляет финансирование и иное материальное обеспечение незаконных массовых мероприятий, имеющих целью совершение их участниками групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок», — сообщили правозащитники «Весны».

За март—апрель через допросы и задержания по делу «Весны» прошло несколько десятков правозащитников, волонтеров и журналистов во многих городах Беларуси. Ранее были задержаны и находятся в следственных изоляторах правозащитники и волонтеры Марфа Рабкова и Андрей Чепюк (Минск), Леонид Судаленко (Гомель), Татьяна Лосица (Речица Гомельской области).

Совет ПЦ «Вясна» выразил протест в связи с очередными репрессиями в отношении организации и ее членов и заявил, что «никогда не прекратит своей законной правозащитной деятельности на благо всего белорусского общества, направленной на продвижение идей и ценностей прав человека и демократии».

Одиннадцать международных правозащитных организаций, в том числе Amnesty International, выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от белорусских властей выполнять свои обязательства по международному праву в области прав человека, прекратить преследование правозащитников и мирных гражданских активистов и освободить заключенных по политическим мотивам.

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