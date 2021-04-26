Участок Брилевской закроют на три месяца. Некоторые автобусы поедут через «Минск Мир»

Источник материала: Tut.by

Скоро начнут строить участок дороги, которая соединит улицу Казинца и Вирскую. На три месяца закроют движение по части улицы Брилевской. Предприятие «Столичный транспорт и связь» объяснило , где будет объезжать стройку общественный транспорт. Спойлер: часть маршрутов впервые направят через «Минск Мир».

Где именно и когда перекроют дорогу?

Ориентировочно с 1 мая по 1 августа закроют движение всех видов транспорта, включая общественный, по улице Брилевской от проспекта Жукова до улицы Лейтенанта Кижеватова. Вот как выглядит участок, который перекроют.

Как автобусы будут объезжать?

Некоторые автобусы направят по улице Вирской (она здесь идет почти параллельно участку Брилевской, который закроют), другие направят прямо через квартал «Минск Мир».

движение автобусов маршрута № 45 организуется по улицам Кижеватова, Вирской, Брилевской, Чкалова и далее по маршруту в обоих направлениях со всеми остановками на изменяемом участке;

организуется по улицам Кижеватова, Вирской, Брилевской, Чкалова и далее по маршруту в обоих направлениях со всеми остановками на изменяемом участке; автобусы № 53 пойдут по улицам Кижеватова, Леонида Левина, Михаила Савицкого, Белградской, Аэродромной, Чкалова и далее по маршруту в обоих направлениях с такими остановками на изменяемом участке: «Брестская» по улице Леонида Левина, «Авакяна» по улице Аэродромной (в направлении диспетчерской станции «Дружная»), «Старый аэропорт» по улице Аэродромной (в направлении Авакяна);

автобусы № 82С от улицы Казинца пойдут по Кижеватова, Леонида Левина, Михаила Савицкого, Белградской, Аэродромной и далее по маршруту с такими остановками на изменяемом участке: «Брестская» по улице Леонида Левина; со стороны Серебрянки в направлении конечного пункта Корженевского — по улицам Аэродромной, Брилевской, Вирской, Казинца и далее по маршруту с остановкой «Короткевича» по улице Вирской;

от улицы Казинца пойдут по Кижеватова, Леонида Левина, Михаила Савицкого, Белградской, Аэродромной и далее по маршруту с такими остановками на изменяемом участке: «Брестская» по улице Леонида Левина; со стороны Серебрянки в направлении конечного пункта Корженевского — по улицам Аэродромной, Брилевской, Вирской, Казинца и далее по маршруту с остановкой «Короткевича» по улице Вирской; автобусы № 107 в направлении ДС «Кунцевщина» пойдут по улицам Казинца, Вирской, Брилевской, проспекту Жукова и дальше по маршруту с выполнением на изменяемом участке остановки «Казинца» по улице Вирской, со стороны ДС «Кунцевщина» в направлении конечной на Корженевского — по проспекту Жукова, улицам Аэродромной, Белградской, Михаила Савицкого, Леонида Левина, Кижеватова, Казинца и дальше по маршруту с такими остановками на изменяемом участке: «Брилевская» по Аэродромной, «Брестская» по Кижеватова;

в направлении ДС «Кунцевщина» пойдут по улицам Казинца, Вирской, Брилевской, проспекту Жукова и дальше по маршруту с выполнением на изменяемом участке остановки «Казинца» по улице Вирской, со стороны ДС «Кунцевщина» в направлении конечной на Корженевского — по проспекту Жукова, улицам Аэродромной, Белградской, Михаила Савицкого, Леонида Левина, Кижеватова, Казинца и дальше по маршруту с такими остановками на изменяемом участке: «Брилевская» по Аэродромной, «Брестская» по Кижеватова; для автобусов № 82С, 84, 124 перенесут остановку «Авакяна» при движении в направлении улицы Денисовской — на временную обустроенную площадку на 200 метров вперед за перекрестком с улицей Белградской.

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