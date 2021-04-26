Против Юрия Дудя возбуждено дело за пропаганду запрещенных веществ

Источник материала: Tut.by

Против блогера Юрия Дудя возбуждено административное дело за пропаганду запрещенных веществ, сообщила директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина со ссылкой на ответ Главного управления МВД по Москве, передает РБК.



Изображение: вДудь / youtube.com

«В ответе ГУ МВД РФ по городу Москве от 23 апреля сообщается, что возбуждено дело об административном правонарушении и проводится административное расследование», — приводятся на сайте «Лиги» слова Мизулиной.

Ранее «Лига безопасного интернета» попросила Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД проверить одно из интервью Дудя на предмет пропаганды запрещенных веществ.

«Крупные блогеры, которые имеют многомиллионную аудиторию, должны более ответственно относиться к тому контенту, который они распространяют. Ведь большая доля их подписчиков и зрителей — это дети и подростки. Распространение информации, которая может повлечь риск для жизни и здоровья граждан, недопустимо», — заявила тогда Мизулина.